Одесская область попрощалась с героем: в боях за Украину погиб 30-летний Павел Бугайчук

В четверг, 6 февраля, на фронте погиб военнослужащий Павел Бугайчук. Мужчине было 30 лет.

Об этом сообщили в Курисовском сельском совете, передает 24 Канал. Защитник погиб во время выполнения боевого задания.

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С героем попрощались в Одесской области

Тело героя встретил живой коридор, его похоронили в среду, 12 февраля, в селе Курисово.

Выражаем искренние соболезнования семье. Вечная память и слава воину, который защищал Родину и каждого из нас,

– говорится в сообщении.

К слову, защищая Украину, погиб Антон Спицын, соучредитель "Острых Картузов" – боевой группы ударных БпЛА в составе спецподразделения Нацгвардии "ОМЕГА" из Харькова. Об этом стало известно 3 февраля. "Он отправил в ад, наверное, сотни российских захватчиков. Это большая потеря для Украины", – написал волонтер Сергей Стерненко, команда которого помогала подразделению.

О гибели двух военнослужащих из Луцка сообщили 7 февраля. Богдану Барасю было 27 лет, защитник служил в Нацгвардии стрелком-санитаром отделения. Александру Лакею был 41 год, военный служил оператором отделения взвода противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона.