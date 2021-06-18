"Ставка не сработала": Фукс голосовал за Зеленского, за которого попал под санкции

На очередном заседании18 июня СНБО ввел санкции против Павла Фукса. В сети иронично вспомнили 2019 год, когда бизнесмен похвастался тем, что голосовал за Зеленского на выборах президента.
Соответствующее сообщение бизнесмена в телеграмме датировано 21 апреля 2019 года. С тех пор его просмотрели несколько тысяч человек.
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Фукс в 2019 году обнародовал свой бюллетень
Павел Фукс голосовал в 2019 году за президента Украины. Тогда он опубликовал фото своего бюллетеня.Обратите внимание! Согласно закону Украины, демонстрация своего бюллетеня запрещена. Это нарушение тайны голосования, которое карается штрафом.
Я живу в демократическом государстве,
– подписал фото Павел Фукс.
Кто такой Павел Фукс
Это украинский и российский бизнесмен, основавший девелоперскую компанию Mos City Group.
История Фукса и "Голден Деррик" началась в 2015 – 2017 годах. Именно тогда кипрский офшор Hartlog Limited выкупил у Эдуарда Ставицкого 67% акций компании. По данным СМИ, бенефициаром Hartlog Limited был именно Фукс.
Впоследствии "Голден Деррик" переименовали в ООО "Ист Юроуп Петролеу". В то же время журналистские расследования свидетельствуют, что "Ист Юроуп Петролеум" опосредованно контролирует именно Фукс.
Источник: Википедия
Санкции СНБО против Павла Фукса: коротко
- СНБО 18 июня ввел санкции против бизнесмена Павла Фукса. Это случилось из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. В качестве примера, Данилов назвал кейс компании "Голден Деррик".
- В частности, говорится про день, когда один человек – некий "Виталий Евгеньевич" – зарегистрировал сразу 19 компаний.
- Данилов заявил, что "санкции – наложенные за ситуации, связанные с "Голден Деррик" – это являются лицензии, о которых говорилось. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента".
- Павел Фукс заявил, что это личная месть Данилова. Последний, якобы ввел президента Владимира Зеленского в заблуждение.