12 апреля, 15:00
В бою погиб капитан: Зеленский отреагировал на смерть пилота F-16 Павла Иванова
Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинского пилота Павла Иванова 12 апреля. Президент выразил соболезнования семье и собратьям защитника.
Капитану было 26 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
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Как отреагировал президент
По словам президента, украинские F-16, "миражи", МиГи – вся боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая государство и поддерживая наземные операции. Кроме того, Воздушные силы ВСУ привлечены и к уничтожению российских ракет и дронов.
Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко.
Слава Украине!
– написал Зеленский.