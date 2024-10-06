Герою навеки 24: на войне погиб защитник из Ровненской области Павел Новак

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб Павел Новак. Защитнику с Ровненской области навеки 24 года.

О потере сообщили в Вербской общине. Герой был на защите страны от начала полномасштабного вторжения.

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Погиб защитник из Ровненской области

Война продолжает забирать лучших дочерей и сыновей Украины. Так, во время выполнения боевого задания 4 октября 2024 года погиб Павел Новак.



Павел Новак / Фото Вербский лицей

Герой родом из Вербской общины Ровненской области. Павлу было всего 24 года, имел звание младшего сержанта. В общине, откуда родом защитник, объявили траур по погибшему воину.

Нет таких слов, которые бы сейчас могли поддержать семью Героя. Разделяем боль тяжелой утраты вместе с родными и близкими погибшего воина. Российский агрессор уничтожает цвет нации, забирая жизни молодых. В скорби и молитве низко склоняем головы, чтя память верного Сына Украины,

– выразили соболезнования в обществе.



Павел Новак погиб на фронте / Фото Вербской общины

Выразили соболезнования и на странице Вербского лицея, где учился Павел. Там вспомнили защитника, как искреннего, общительного, доброго и ответственного. Во время учебы учителя его ласково называли "Павликом", а в памяти своих одноклассников он навсегда останется надежным товарищем.



Погибший Герой Павел Новак / Фото из сети

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая и вечная память!