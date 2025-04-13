Его идеальный английский и восточный шарм творят чудеса, – Палиса об Умерове

Заместитель главы Офиса Президента Украины Павел Палиса заявил, что он в восторге от переговорных способностей министра обороны Рустема Умерова. По словам военного, это главе Минобороны удается благодаря двум вещам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Bihus.Info.

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Какого мнения Палиса об Умерове

Павел Палиса рассказал, что за время сотрудничества с Рустемом Умеровым он дважды был в Саудовской Аравии во время консультации с американской стороной. По словам военного, министр обороны Украины – замечательный переговорщик.

На самом деле я в восторге от его манеры вести разговоры с партнерами. Его perfect English (идеальный английский – 24 Канал) и восточный шарм делают чудеса,

– сказал Палиса.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что он серьезно в восторге от таких способностей Рустема Умерова.

Справочно! Рустем Умеров является этническим крымским татарином. Именно о восточном происхождении предков министра имел в виду Павел Палиса.

К слову, Павел Палиса в этом же интервью также высказал мнение, что служить в украинской армии должны служить все: и мужчины, и женщины. По словам военного, в этом вопросе стоит обратить внимание на опыт Израиля, где подобная система работает.