О смерти Героя сообщила его сестра. Известно, что Павел Петриченко погиб в Донецкой области.

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Когда состоится церемония прощания

Марина Петриченко, сестра погибшего защитника, сообщила, что чин похорон состоится 19 апреля. Церемония прощания с Павлом Петриченко будет проходить в Михайловском соборе.

Чин похорон младшего сержанта Павла Петриченко состоится 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе,

– говорится в сообщении Марины Петриченко.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная и светлая память!

Что известно о Павле Петриченко