Про смерть Героя повідомила його сестра. Відомо, що Павло Петриченко загинув у Донецькій області.

Важливо Громадський активіст і автор петиції про казино: що відомо про загиблого Павла Петриченка

Коли відбудеться церемонія прощання

Марина Петриченко, сестра загиблого захисника, повідомила, що чин похорону відбудеться 19 квітня. Церемонія прощання з Павлом Петриченком проходитиме у Михайлівському соборі.

Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі,

– мовиться у повідомленні Марини Петриченко.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна та світла пам'ять!

Що відомо про Павла Петриченка