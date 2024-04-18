Про смерть Героя повідомила його сестра. Відомо, що Павло Петриченко загинув у Донецькій області.
Важливо Громадський активіст і автор петиції про казино: що відомо про загиблого Павла Петриченка
Коли відбудеться церемонія прощання
Марина Петриченко, сестра загиблого захисника, повідомила, що чин похорону відбудеться 19 квітня. Церемонія прощання з Павлом Петриченком проходитиме у Михайлівському соборі.
Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі,
– мовиться у повідомленні Марини Петриченко.
Що відомо про Павла Петриченка
- Павло Петриченко був молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Він був аеророзвідником, брав участь у боях під час звільнення Херсонщини, а також давав відсіч ворогу в Донецькій області. До початку повномасштабного вторгнення Павло був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. До лав ЗСУ Павло Петриченко долучився у квітні 2022 року.
- Так, Павло був учасником Євромайдану, засновником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатор акцій на підтримку Сергія Стерненка. Також Павло працював у фонді Сергія Притули
- Трагічна звістка про смерть Героя 15 квітня сколихнула мережу. Волонтери Сергій Притула, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та багато інших активістів і журналістів опублікували у мережі щемливі дописи, вшановуючи пам'ять про захисника.
- Загибель Павла Петриченка прокоментував і глава держави Володимир Зеленський. У традиційному зверненні до українців 16 квітня президент висловив співчуття рідним Героя, а також наголосив, що Україна пам'ятатиме кожного захисника та захисницю.
- Павло Петриченко був досить медійним. Він часто давав інтерв'ю, а також активно вів соцмережі. Павло також є автором петиції щодо обмежень на роботу онлайн-казино, яка була опублікована 29 березня 2024 року. За добу петиція зібрала необхідну кількість голосів. Володимир Зеленський у зверненні від 16 квітня повідомив, що це питання винесуть на розгляд до Ради національної безпеки і оборони.