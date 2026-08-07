"Замечательный отец и человек слова": кем был мужчина, погибший в Броварах в результате российской атаки"

В ночь на 5 августа Россия нанесла очередной удар по Киевской области. Одной из жертв атаки стал сотрудник Fozzy Group Павел Шепиль, который погиб в Броварах.

Об утрате сообщили в Классическом профессиональном колледже Сумского государственного университета, выпускником которого был этот мужчина, а также в группе "Их убила Россия".

Что известно о погибшем мужчине?

Там подчеркнули, что Павел был человеком, которого уважали за профессионализм, порядочность и человечность.

Боль утраты: вражеский обстрел взял жизнь нашего выпускника. В результате коварного и жестокого обстрела со стороны России в ночь с 4 на 5 августа в городе Бровары трагически погиб выпускник нашего заведения Павел Шепиль,

– написали в посте.

Павел Шепиль / Фото "Их убила Россия"

Павел Шепиль родился 16 апреля 1980 года в Конотопе. После окончания профессионально-технического училища работал на предприятии "Мотордеталь-Правекс". В 1998–1999 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины, а после демобилизации вернулся на работу, где занимал должность менеджера по производству.

Параллельно мужчина получал образование. Сначала учился в Политехническом техникуме Конотопского института Сумского государственного университета по специальности "Организация производства", а впоследствии продолжил обучение в Конотопском институте СумГУ, где получил полное высшее образование по специальности "Менеджмент организаций".

Помимо профессиональной деятельности у Павла было творческое увлечение. В Конотопе его хорошо знали как талантливого видеооператора, чьи работы отличались вниманием к деталям, профессиональным подходом и собственным творческим стилем.

Люди, знавшие Павла лично, вспоминают его как доброго, отзывчивого и благородного человека, который всегда держал слово.

Добрый, отзывчивый, благородный, проницательный, человек слова… А еще замечательный отец и муж,

– рассказывают на странице "Их убила Россия".

В учебном заведении выразили искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что Павел Шепиль оставил после себя светлую память.

"Он ушел, но оставил после себя невыразимый свет своей мудрости, доброты и душевного тепла. Вечная память Павлу! Соболезнования родным и близким…" – подчеркнули в учебном заведении.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киевскую область за последнее время. По обновленным данным, в результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, еще 27 человек получили ранения.

В Броварском районе в результате ударов возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Великая Димерка, селах Квитневое и Победа. В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожар транспортных средств на территории одного из предприятий.