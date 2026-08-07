Про втрату повідомили у Класичному фаховому коледжі Сумського державного університету, випускником якого був чоловік, а також на групі "Їх убила Росія".

Що відомо про загиблого чоловіка?

Там наголосили, що Павло був людиною, яку поважали за професіоналізм, порядність і людяність.

Біль втрати: ворожий обстріл забрав життя нашого випускника. Унаслідок підступного та жорстокого обстрілу з боку Росії у ніч з 4 на 5 серпня у місті Бровари трагічно загинув випускник нашого закладу Павло Шепіль,

– написали у дописі.

Павло Шепіль / Фото "Їх убила Росія"

Павло Шепіль народився 16 квітня 1980 року у Конотопі. Після закінчення професійно-технічного училища працював на підприємстві "Мотордеталь-Правекс". У 1998 – 1999 роках проходив строкову службу у Збройних силах України, а після демобілізації повернувся до роботи, де обіймав посаду менеджера з виробництва.

Паралельно чоловік здобував освіту. Спочатку навчався у Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету за спеціальністю "Організація виробництва", а згодом продовжив навчання у Конотопському інституті СумДУ, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Окрім професійної діяльності, Павло мав творче захоплення. У Конотопі його добре знали як талановитого відеооператора, чиї роботи відзначалися уважністю до деталей, професійним підходом та власним творчим стилем.

Люди, які знали Павла особисто, згадують його як добру, чуйну та шляхетну людину, яка завжди дотримувалася свого слова.

Добрий, чуйний, шляхетний, проникливий, людина слова… А ще чудовий батько і чоловік,

– розповідають на сторінці "Їх убила Росія".

У навчальному закладі висловили щирі співчуття родині загиблого та наголосили, що Павло Шепіль залишив після себе світлу пам'ять.

"Він пішов, але залишив по собі невимовне світло своєї мудрості, доброти та душевного тепла. Вічна пам'ять Павлу! Співчуття рідним та близьким…" – наголосили у закладі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київську область за останній час. За оновленими даними, внаслідок обстрілів загинули 14 мирних жителів, ще 27 людей дістали поранення.

У Броварському районі внаслідок ударів виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селах Квітневе та Перемога. У Фастівському районі рятувальники ліквідовували пожежу транспортних засобів на території одного з підприємств.