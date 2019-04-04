Павел Гриб прекратил голодовку, – украинский консул

Украинский политзаключенный Павел Гриб таки прекратил голодовку в российском заключении. Сделал он это еще 29 марта – так, как сообщали российские СМИ.

24 канал писал, что в России сообщили, что 29 марта украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которая длилась 8 дней с момента оглашения ему судебного приговора. Однако подтвердить это ни защитники пленника Кремля, ни его родители не смогли.

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Только теперь стало известно, что больной украинец действительно отказался продолжать голодовку. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО, передает "Громадское".

Так, консул подтвердил, что 29 марта Павел Гриб действительно прекратил голодовку. По его словам, Гриб сейчас питается и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине,

– рассказал консул в Ростове-на-Дону.

Кроме того, в ближайшие дни Гриб ожидает встречи с адвокатом для проработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ.

Малышевский также передал Павлу просьбу врача Василия Притулы не голодать, поскольку "для него это является ничем иным, как самоубийством".

Что известно о болезни Павла Гриба?

У парня – портальная гипертензия. Это синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Из-за болезни сильно увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.

Кто такой Павел Гриб и как он оказался в российском плену?Павел Гриб – украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.



В России Гриба обвинили в подстрекательстве Ершовой к теракту на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года российский суд дал Грибу 6 лет тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим. Соответствующее заявление о голодовке Гриб написал 25 марта.