23:32
4 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян
      Вєсті Кремля
      22:13, 3 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Павло Гриб припинив голодування, – український консул

      32 Читать новость на русском
      Павло Гриб
      Павло Гриб / Громадське

      Український політв’язень Павло Гриб таки припинив голодування у російському ув'язненні. Зробив він це ще 29 березня – так, як повідомляли російські ЗМІ.

      24 канал писав, що у Росії повідомили, що 29 березня українець Павло Гриб припинив голодування, яке тривало 8 днів з моменту оголошення йому судового вироку. Проте підтвердити це ані захисники бранця Кремля, ані його батьки не змогли.

      Читайте також: Важкий стан Павла Гриба: що Денісова відправила Москальковій

      Лише тепер стало відомо, що хворий українець справді відмовився продовжувати голодування. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального консула в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, який нещодавно відвідав політв’язня в СІЗО, передає "Громадське".

      Так, консул підтвердив, що 29 березня Павло Гриб дійсно припинив голодування. За його словами, Гриб зараз харчується та активно цікавиться політичною ситуацією в Україні.

      Гриб харчується, вживає ліки та цікавиться політичною ситуацією в Україні,
      – розказав консул в Ростові-на-Дону.

      Окрім того, у найближчі дні Гриб очікує на зустріч з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ.

      Малишевський також передав Павлу прохання його лікаря Василя Притули не голодувати, оскільки "для нього це є нічим іншим, як самогубством".

      Що відомо про хворобу Павла Гриба? 

      У хлопця – портальна гіпертензія. Це синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки і підшлункової залози проходить у печінку). Через хворобу дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

      Хто такий Павло Гриб і як він опинився у російському полоні?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.

      У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною. Відповідну заяву про голодування Гриб написав 25 березня.

      blog_ava
      Зеленський відмовився здавати аналізи на "Олімпійському" і зробив нову пропозицію Порошенку
      сьогодні
      6725
      Теги: Новини України Новини політики Павло Гриб Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС
      сьогодні , 22:20 Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС
      1425
      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      сьогодні , 22:00 Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      Артем Овдієнко 572
      Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
      сьогодні , 21:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
      Яніна Ткачук 640
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      сьогодні , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 2185
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 19:43 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 6775
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук