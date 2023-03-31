Повторное наступление России на Киев: Павлюк объяснил, почему у оккупантов нет шансов

Заместитель министра обороны Александр Павлюк оценил шансы российских войск совершить повторное наступление на Киев. Павлюк считает, что в настоящее время враг не способен захватить Киевскую область.

Такое мнение генерал-лейтенант выразил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Заместитель министра обороны сообщил, что Киевщина за год сделала очень многое, чтобы не допустить врага не только на окраины Киева, а даже разрешить пересечь границу.

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Для повторного наступления на Киев России нужна большая группировка

Александр Павлюк рассказал, что в Киевской области построены мощные оборонительные рубежи, а также продолжается постоянная ротация войск, получающих боевой опыт на Востоке.

Несколько созданных мощных оборонительных рубежей не дадут сделать это. Войска постоянно готовятся и тренируются. Идет постоянная ротация на Восток, где войска получают опыт боевых действий,

– сказал генерал-лейтенант.

Следовательно, он констатировал, что бригады на Киевщине постоянно готовы и обучены. России же нужно создать большую группировку, чтобы снова зайти в Киевскую область.

"Чтобы зайти снова на Киевщину, врагу нужно создать очень мощную крупную группировку, которой на данный момент в России нет и не предвидится в ближайший период", – отметил Павлюк,

Россия не восстановилась после потерь под Киевом

Он также рассказал, что Россия в первом наступлении недооценила возможности украинских военных и сопротивление народа.

Благодаря координации военного руководства удалось не только остановить россиян, но и нанести оккупантам огромные потери, заставив отступить и отказаться от планов захвата Киева.

"У некоторых подразделений были потери до 70% убитыми и ранеными – здесь были элитные подразделения, самые боеспособные. Эти потери они не восстановили и не восстановят в ближайшее время", – резюмировал Павлюк.