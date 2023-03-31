Таку думку генерал-лейтенант висловив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. Заступник міністра оборони повідомив, що Київщина за рік зробила дуже багато, щоб не допустити ворога не тільки на околиці Києва, а навіть дозволити перетнути кордон.

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Для повторного наступу на Київ Росії потрібне велике угруповання

Олександр Павлюк розповів, що на Київщині збудовані потужні оборонні рубежі, а також триває постійна ротація військ, які отримують бойовий досвід на Сході.

Декілька потужних оборонних рубежів, які створені, не дадуть зробити це. Війська постійно готуються і тренуються. Іде постійна ротація на Схід, де війська отримують досвід бойових дій,

– сказав генерал-лейтенант.

Відтак, він констатував, що бригади на Київщині постійно готові та навчені. Натомість Росії потрібно створити велике угруповання, щоб знову зайти в Київську область.

"Щоб зайти знову на Київщину, ворогу потрібно створити дуже потужне велике угруповання, якого на цей момент в Росії немає і не передбачається у найближчий період", – зазначив Павлюк,

Росія не відновилася після втрат під Києвом

Він також розповів, що Росія під час першого наступу недооцінила можливості українських військових та опір народу.

Завдяки координації військового керівництва вдалося не лише зупинити росіян, а й завдати окупантам величезних втрат, змусивши відступити та відмовитися від планів захоплення Києва.

"У деяких підрозділів були втрати до 70% убитими та пораненими – тут були елітні підрозділи, найбоєздатніші. Ці втрати вони не відновили й не відновлять найближчим часом", – резюмував Павлюк.