Днепропетровскую область накрыла непогода: в Павлограде бушевала гроза с градом

В Украине продолжает бушевать непогода, в частности в Днепропетровской области. Днем пятницы, 11 июля, сильный ливень накрыл Павлоград.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Жители публикуют видео с последствиями бури.

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Что известно о последствиях непогоды?

Накануне на Киевщине выпал огромный град, а во Львове и области – месячная норма осадков за одну ночь. Синоптики предупреждали – погодные аномалии могут повториться и в других регионах Украины.

В частности, сильный ливень с градом бушевал 11 июля на Днепропетровщине. В Павлограде затопило улицы, повалило деревья, на зданиях сорвало крышу.

Местные показывают град: смотрите видео

В Павограде бушевал ливень: смотрите видео

Напомним, 10 июля от сильных ливней пострадала Львовская область – реки вышли из берегов, подтопив 11 территориальных общин. По состоянию на утро 11 июля спасатели совершили 56 выездов для ликвидации последствий, всего откачав 9 639 кубометров воды.

Машины на затопленных дорогах Павлограда: смотрите видео

Непогода на Днепропетровщине: смотрите видео

Напомним, в субботу, 12 июля, погода в Украине будет местами дождливой – некоторые области снова накроют грозы. В то же время на Юго-Востоке температура воздуха будет выше 30 градусов тепла.