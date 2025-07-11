Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали. Жителі публікують відео з наслідками бурі.

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Що відомо про наслідки негоди?

Напередодні на Київщині випав велетенський град, а у Львові та області – місячна норма опадів за одну ніч. Синоптики попереджали – погодні аномалії можуть повторитися й в інших регіонах України.

Зокрема, сильна злива з градом вирувала 11 липня на Дніпропетровщині. У Павлограді затопило вулиці, повалило дерева, на будівлях зірвало дах.

Місцеві показують град: дивіться відео

У Павограді вирувала злива: дивіться відео

Нагадаємо, 10 липня від сильних злив постраждала Львівщина – річки вийшли з берегів, підтопивши 11 територіальних громад. Станом на ранок 11 липня рятувальники здійснили 56 виїздів для ліквідації наслідків, відкачавши загалом 9 639 кубометрів води.

Автівки на затоплених дорогах Павлограду: дивіться відео

Негода на Дніпропетровщині: дивіться відео

Нагадаємо, у суботу, 12 липня, погода в Україні буде місцями дощовою – деякі області знову накриють грози. Водночас на Південному Сході температура повітря буде вищою за 30 градусів тепла.