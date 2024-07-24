"Пе-ве-о" не помогла: как Силам обороны удалось атаковать порт "Кавказ" в Крыму

В порту "Кавказ", который расположен в Крыму, серьезно поврежден российский паром "Славянин". Его недавно атаковали Силы обороны. Атаку россияне отбить не смогли.

Хотя россияне традиционно рассказывали сказки о "сбивании всех целей", однако фото с места событий свидетельствуют об обратном. О том, чем удалось атаковать порт "Кавказ", 24 Каналу рассказал Олег Жданов – военный эксперт.

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Комбинированная атака

Группировка сил и средств ВМС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

Оккупанты использовали его для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Что важно, "Славянин" – это третий и последний железнодорожный паром, который там имела Россия.

Вероятно, был налет дронами и осуществлен ракетный удар. Видимо, дроны взяли на себя роль отвлечения ПВО, а вместе с дронами почти одновременно прилетели ракеты, которые нанесли основной урон. Из местных пабликов мы знаем как минимум о 7 – 8 взрывах на территории порта. Скорее всего, заход был с моря,

– объяснил Олег Жданов.

Военный эксперт предположил, что для атаки могли использовать украинские ракеты "Нептун". С другой стороны применить могли и ракеты типа Storm Shadow/SCALP. Хотя официальной информации, чтобы это подтвердить, нет.

"Теперь железнодорожные вагоны через Керченский пролив не могут переправляться на паромах. Нужно будет грузить груз на обычные паромы или контейнеры и отгружать их в порту Керчи соответственно", – добавил Жданов.

Почему россияне не используют железную дорогу

После удара по Керченскому мосту часть пролетов заменили. Но на сегодня россияне не могут дать полную нагрузку на железнодорожную часть моста. Поэтому они привлекали паромы,

– отметил военный эксперт.

Но защитить порт, из которого выходят паромы, оккупанты не смогли. Недостаточное количество ПВО и комбинированная атака Сил обороны привела к мощному поражению парома. Наибольшее количество средств противовоздушной обороны все же сосредоточено на защите Крымского моста. Именно в район Керчи и Феодосии россияне стягивают большинство имеющихся ресурсов.