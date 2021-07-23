Это только начало очень громкой истории, – Печий о соглашении Байдена и Меркель
Источник:24 канал
Немецкий канцлер Ангела Меркель и американский президент Джо Байден обнародовали текст соглашения по "Северному потоку-2". Кроме Украины, недовольство документом выражают как и в Евросоюзе, так и в самих США.
И, кажется, это только начало. Такое мнение высказал в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале Алексей Печий.
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"Соглашение – это только старт очень громкой истории. Выйдет из нее Украина победителем или побежденной – теперь зависит только от самой Украины", – подчеркнул Печий.
По его словам, в соглашении, как и ожидалось, есть ряд полумер, которые для Украины означают вовсе не гарантии безопасности, а невыполнимые обещания.
"Кроме призывов к Вашингтону, украинская дипломатия сама должна штурмовать сейчас Евросоюз и Германию", – подчеркнул журналист. Он отметил, что первые шаги уже сделали – Украина инициировала официальные консультации с ЕС и Германией.
Показательный разговор Меркель с Путиным
Показательно то, что сразу после обнародования текста соглашения, состоялся телефонный разговор между Меркель и Путиным. Во время него последний заявил, что доволен результатом.
"Еще бы... И после такого звонка все гарантии Украине выглядят как обещание, которому не обязательно сбываться", – добавил Печий.Напомним!
Видеоблог "Теории заговора": смотрите видео
Коротко о соглашении Меркель – Байдена
- После долгих дискуссий Меркель и Байден достигли согласия по российскому газопроводу "Северный поток-2".
- Согласно соглашению, Германия гарантирует Украине сохранение транзита газа после запуска трубопровода.
- Кроме этого, если Россия намеревается использовать энергию как оружие против Украины, Германия будет инициировать санкции против государства-агрессора.