Это только начало очень громкой истории, – Печий о соглашении Байдена и Меркель

23 июля 2021 , 20:15
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Источник:

24 канал

Немецкий канцлер Ангела Меркель и американский президент Джо Байден обнародовали текст соглашения по "Северному потоку-2". Кроме Украины, недовольство документом выражают как и в Евросоюзе, так и в самих США.

И, кажется, это только начало. Такое мнение высказал в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале Алексей Печий.

Подробнее читайте здесь Соглашение Байдена-Меркель никого не устраивает: в какую ловушку загоняет Запад российская труба

"Соглашение – это только старт очень громкой истории. Выйдет из нее Украина победителем или побежденной – теперь зависит только от самой Украины", – подчеркнул Печий.

По его словам, в соглашении, как и ожидалось, есть ряд полумер, которые для Украины означают вовсе не гарантии безопасности, а невыполнимые обещания.

"Кроме призывов к Вашингтону, украинская дипломатия сама должна штурмовать сейчас Евросоюз и Германию", – подчеркнул журналист. Он отметил, что первые шаги уже сделали – Украина инициировала официальные консультации с ЕС и Германией.

Показательный разговор Меркель с Путиным

Показательно то, что сразу после обнародования текста соглашения, состоялся телефонный разговор между Меркель и Путиным. Во время него последний заявил, что доволен результатом.

"Еще бы... И после такого звонка все гарантии Украине выглядят как обещание, которому не обязательно сбываться", – добавил Печий.

Напомним!
После заключения соглашения с Джо Байденом Меркель позвонила главе Кремля. Известно, что они обсудили вопросы в сфере энергетики.

Видеоблог "Теории заговора": смотрите видео

Коротко о соглашении Меркель – Байдена

  • После долгих дискуссий Меркель и Байден достигли согласия по российскому газопроводу "Северный поток-2".
  • Согласно соглашению, Германия гарантирует Украине сохранение транзита газа после запуска трубопровода.
  • Кроме этого, если Россия намеревается использовать энергию как оружие против Украины, Германия будет инициировать санкции против государства-агрессора.
Автор: Анастасія Мигидюк