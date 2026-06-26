"Пехота — это сердце, но 99% успеха зависит от БПЛА": интервью командира 66-й ОМБр о штурмах россиян, нехватке личного состава и ответственности командира

Об обеспечении пехоты, ответственности командиров и ротации военнослужащих: интервью с комбатом 66-й ОМБр

Фронт севернее Лимана долгое время является одним из самых стабильных участков фронта, особенно учитывая, что враг регулярно пытается прорваться там. В частности, в начале весны россияне начали большой механизированный штурм, закончившийся провалом. Среди отражавших этот штурм – 3-й отдельный механизированный батальон Fireflies ("Светлячки") 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Командир батальона "Псих" сам прошел путь пехотинца и сейчас в фокусе его работы – делать все, чтобы пехотинцы возвращались с позиций невредимыми. А еще боец откровенно говорит о проблемах, с которыми сталкивается наше войско.

Мы поговорили с комбатом о том, какая сейчас ситуация на Лиманском направлении, о смысле механизированных штурмов в условиях войны дронов, роли и важности пехоты и ее обеспечения на передовой, о скандалах, связанных с голоданием бойцов на нуле в нескольких бригадах и не только. Обо всем этом читайте в эксклюзивном интервью Сергея "Психа" Гальченко для 24 Канала , которое мы записали на Лиманском направлении

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Не дошли до линии столкновения: о массированном штурме россиян на Лиманском направлении

Сейчас мы на Лиманском направлении. Какая ситуация здесь, в частности, в зоне ответственности вашей бригады?

Пока у нас все контролируемо. Враг всегда пытается проникнуть на нашу территорию небольшими группами и даже механизированными штурмами, но весь передний край контролируем. Даже, когда есть возможность, мы стараемся осуществлять определенные контратаки для улучшения положения для собственной пехоты.



Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Вот собственно о механизированных штурмах – этой весной на Лиманском направлении 66-я бригада была среди подразделений, сорвавших большой российский штурм. И что важно – во время этой операции, как и отмечала бригада в своих заявлениях, не было потерь с нашей стороны. Как удалось этого достичь?

В последнее время многие работы были проделаны в направлении развития беспилотных систем. Благодаря БПС и слаженной работе смежных подразделений, стоящих в полосе бригады, мы смогли обнаружить и уничтожить противника еще на подступе к переднему краю. Конечно, были случаи, где противник добирался до линии столкновения, но успеха все же не имел.

То есть, все это время наша пехота не вступала в ближний бой с врагом. Мы делали то, что должен делать каждый командир – обеспечивали, чтобы враг не добрался до наших позиций.

Прежде всего, важно выявление. Чем дальше мы можем летать, тем быстрее мы обнаруживаем противника. Чем быстрее мы его обнаруживаем, тем быстрее можем наносить огневое поражение. Поэтому 99% успеха – это БПЛА.

Возвращаясь к тому великому штурму – какую цель ставил перед собой враг, начиная эту кампанию, к счастью, потерпевшую крах?

В последнее время у них тактика одна – если идут большие механизированные штурмы, они хотят как можно дальше заехать, занять определенные рубежи и потом инфильтрироваться по тому маршруту. В общем, это делается для того, чтобы выбить наши позиции БпЛА – то есть доехать так, чтобы наши экипажи начали отходить назад.

Механизированные штурмы сейчас не так часто происходят, но они все равно на мотоциклах и квадроциклах пытаются раз в неделю прорваться. Они уезжают, мы их по дороге "разбираем", кто выживает – идет пешком и мы дальше их уничтожаем.

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Вот вы говорите, что 99% успеха в разгроме механизированного штурма принадлежит дронам. А имеют ли вообще смысл механизированные штурмы в условиях такой активности БПЛА?

Разве для того, чтобы в каком-то случае отвлечь. Механизированный штурм нужен для того, чтобы где-нибудь закрепиться. Основная задача – прорваться на как можно большую глубину и занять какой-то рубеж или высоту, с которой можно разворачивать дальнейшее наступление. Но если нет возможности выбивать врага из стартовой позиции, то нет смысла подъезжать так близко.

Пока эффективно продвигаться в сторону противника малыми группами. Я думаю, враг это тоже понимает. Единственное отличие в том, что когда у меня пехота заходит на новый рубеж, я полностью проделываю маршрут – нахожу укрытия, которые надежны и там можно спрятаться, обустроиться так, чтобы их не выбили вражеские FPV или бомберы.

Когда этот маршрут готов, тогда уже выходит пехота и это только при условии, что я могу просматривать участок в 5 – 10 километрах от переднего края, контролировать перемещение врага и в случае необходимости делать дистанционное минирование или наносить поражение.

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Чтобы враг не дошел до пехоты: о минимизации потерь и стабильности фронта

Если говорить о потерях, то каково соотношение с нашей стороны и со стороны россиян в вашей зоне ответственности?

За последние несколько месяцев у меня 3 небесных воина и несколько раненых. В основном это подрыв на дистанционном минировании.

До этого мы были на участке, где было тяжелее и было больше потерь. Тогда мы, скажем так, были в полуокружении – враг был с трех сторон и имел больше возможностей поражать нас дронами.

На этом участке, когда мы заступили, мы выровняли передний край, что позволило нам уменьшить потери нашего личного состава. И даже в период зачистки позиций от врага утрат у нас не было. Мы проделывали маршрут, искали укрытия, делали разминирование и только после этого шла пехота, которую сопровождал наш дрон. Так мы минимизировали потери.



"Псих" – командир 3-го батальона Fireflies / Фото 66-й ОМБр

Поэтому если говорить о статистике по состоянию на сегодняшний день, то соотношение потерь у нас где-то 1 к 10.

С прошлым летом участок фронта севернее Лимана, то есть отрезок к Боровой – один из самых стабильных, если анализировать по открытым источникам. Но, несмотря на это, здесь происходит немало боев. Этой стабильности удается достигать благодаря совершенствованию БПЛА или это совокупность нескольких факторов?

Командование подразделения – это основное. Вы знаете, что у каждого подразделения есть собственное обеспечение. Здесь собрались подразделения, которые хотят развиваться, которые не стоят на месте, понимают тенденции современной войны, тратят свои ресурсы и средства на развитие. Эти подразделения делают максимум для обеспечения результата, о котором мы говорим – уничтожение врага вдали от линии столкновения, работа по логистике врага.



Как изменилось Лиманское направление за год / Карта DeepStateMAP

У нас есть подразделения, которые работают на 40 – 50 километров и перебивают врагу логистику. Соответственно, частично личный состав противника доходит до переднего края. Моя задача как командира батальонно-тактической группы – сделать так, чтобы он не дошел до позиции пехоты.

У нас правильно направлен ресурс и расставлены приоритеты по поражению врага. Прежде всего – работа по антеннам, по точкам взлета БпЛА, что не позволяет противнику проводить разведку наших позиций. Если у них нет информации о том, куда наносить поражение – наши пилоты, скажем так, более-менее в безопасности.

Однако противник имеет разные средства и по состоянию на сегодняшний день большой проблемой является дистанционное минирование. Враг мониторит, куда наши группы могут проходить и засыпать минами. Это усложняет нашу работу. Но мы тоже проводим такие мероприятия на территории противника.

"Должны с этим встретиться": о российском "Рубиконе" и антидроновых сетках

Вы говорили о перерезании логистики. Есть у россиян такое подразделение – "Рубикон", которое в принципе как раз занимается этим и есть тенденция, что их тактику перенимают другие российские подразделения. Чувствуется ли это сейчас в вашей зоне ответственности?

Когда заходит "Рубикон", это для нас в известной степени беда. С другой стороны, это необходимо для того, чтобы мы получали определенный опыт, потому что на войне без опыта ничего не сделаешь. Для того чтобы победить врага, надо понимать, на какие точки он давит и какие цели он для себя выбирает. И тот же "Рубикон" не бессмертен.

Раньше нам было труднее, потому что мы не могли до них дотянуться. Сегодня мы можем летать достаточно далеко.

"Рубикон" в основном заходит на участок фронта, чтобы выполнять определенные задачи. Среди основных – это стартовые позиции БПЛА или логистика. Почему они выбирают логистику? Потому что если ее нет – ты не можешь довезти в свои экипажи необходимый боекомплект, батареи и другое необходимое обеспечение. Соответственно они не будут летать.

"Рубикон" является проблемой, потому что они внедряют свою тактику и дальше. Также сейчас есть еще одно подразделение, стоящее против нас в плане БПЛА. И мы знаем, что оно будет переходить в полк. Однако мы наносим поражение по ним. Большую роль также сыграло отключение Starlink, которое не дает врагу проводить те действия, которые он мог совершать раньше.

Это вызов и это тяжело, но без этого мы не можем понять, как противодействовать самому противнику. Мы должны встретиться с ним, увидеть, как он работает, учиться противодействовать и уничтожать его дальше. Таким образом, и мы развиваемся.

Наблюдаю в прифронтовых регионах такую проблему – антидроновые сетки, или, скорее, их отсутствие. И часто их установка ложится на плечи бригад, когда фронт пододвигается слишком близко. Однако если мы говорим о защите логистических путей, то это должен быть приоритет. Если брать текущую ситуацию, в идеале на сколько километров от линии столкновения надо бы закрыть дороги сетками?

Если от нуля – думаю, километров 100. Это как минимум. Вражеские FPV сейчас могут лететь на расстояние до 40 километров. У них есть ударники, которые подлетают на крылатых БпЛА и с них сбрасывают FPV. Есть далеко летающие крылья. И надо понимать, что антидроновые сетки должны быть не только в районах, куда уже долетает, но и там, где еще не прилетало.

Мы не знаем, с какой стороны может подойти враг и не знаем, на какое расстояние он сможет залететь завтра. Кто бы что ни говорил, но противник также развивается в плане БпЛА.

Могут ли роботизированные комплексы заменить пехоту?

Мы много говорим о БПЛА. Беспилотники и наземные роботизированные комплексы сейчас перебрали на себя много работы, которую раньше выполняли люди. Но если говорить о самой тяжелой, то есть пехотной работе – могут ли они выполнять ее?

Это невозможно. Когда у робота идет какая-то поломка, вы не поставите еще одного робота, чтобы смазку залил или что-то поремонтировал. Все равно должен быть человек, который в этом разбирается, может все настроить, перепрошить или отремонтировать.

Да, и НРК, и БпЛА берегут человеческие жизни однозначно, они упрощают логистику, пехотинцам не нужно тянуть с собой огромные грузы, потому что НРК потом все завезет. Это упрощает работу личного состава, которого, как вы знаете, сейчас не хватает.

Конечно, я буду делать все, чтобы у меня было как можно больше НРК. Я лучше его отправлю на разминирование, а не человека. Однако без пехоты воевать мы не будем. Пехота – это сердце, это самое главное. Пехота может докладывать – это во-первых. Во-вторых, пехота может слушать. В третьих, пехота может принимать решения, импровизировать, перемещаться. Роботизированная техника этого делать не может.

Однако возможно подкрепить пехоту, чтобы НРК довозили провизию и БК, разминировать территорию, наносили огневое поражение по врагу или совершали дистанционный подрыв. Но заменить пехотинцев они не могут. Если, например, бойцы заходят на новый рубеж, именно они докладывают о том, где лучше видно, где лучший горизонт, потому что на планшете это одно, а в реальности другое, когда пехотинец видит своими глазами.

У нас даже была ситуация, когда мы штурмовали небольшое подвальное помещение. Мы знали, что там есть скопление врага, но не могли понять, как там все устроено. Пехотинцы штурмовали около 2,5 часа – забегали, бросали гранаты, перестреливались. В итоге враг их обнаружил, и мы отошли. Два раненых, но все живы и здоровы.

Однако та информация, которую мы получили от пехотинцев, помогла нам нанести огневое поражение так, что мы буквально похоронили там противника.

Возможно, в будущем технологии позволят нам говорить о замене пехотинцев. В плане разведки хотелось бы посылать только технику, а не чтобы пехота ходила на новые места. Сейчас развитие НРК дает нам возможность еще и спасать жизнь бойцов – недавно мы эвакуировали двоих, которые взорвались на мине и получили повреждения ног. Мы забирали их с помощью НРК – действовали быстро. Ребята живы и с ними все хорошо.

Почему пехотинцы застревают на позициях и какая ситуация с людьми?

"Пехота – это сердце", как вы говорите, но сейчас перед пехотинцами много вызовов. Один из самых острых – то, что они застревают на позициях на недели, месяцы или есть даже прецеденты, когда воины год и больше проводили на нуле. Какая ситуация у вас в батальоне?

Врать не буду. В зимний период я бойцам говорил, что на позиции они заходят минимум на месяц, потому что раньше возможности менять не было. Первая причина – усложненная логистика. Нет "зеленки", нет нормальных укрытий. Это опасность для пехоты. Вторая причина – наполненность личного состава. Когда он на нормальном уровне был, мы меняли бойцов до 15 дней.

Сегодня государство не может обеспечить необходимое количество пехотинцев, которые могли бы выполнять задачи.

Недавно был случай – отправлял я троих бойцов на позиции и говорил, что они по меньшей мере на месяц, потому что скорее менять не могу. Но они зашли на готовые позиции с укрытиями и блиндажами. Им не нужно было обустраивать позиции, потому что они уже были. Они пробыли там 64 дня. Но мы обеспечивали логистику и прикрытие. За эти 64 дня к ним ни разу не подошел враг. Мы выбивали вражеских пилотов и их огневые позиции, поэтому поражение наших позиций было минимальным.

Однако я против того, чтобы пехота находилась столько времени на позициях. Несмотря на то, что если есть возможность, чтобы они побыли дольше и вышли безопасно – так и сделаю. Когда я был пехотинцем, я не был на позициях 64 дня – при худших условиях где-то 2 недели и мне есть с чем сравнивать.

Сейчас пехотинцу можно давать звание Героя Украины, если он зашел и вышел с позиций, потому что это очень тяжело. Я так и говорю своим бойцам: "Ваша задача – зайти, пробыть там, сделать максимум, чтобы углубиться и потом выйти". Замена пехотинцев – это проблема не потому, что командир не хочет этого делать, а потому, что у командира нет соответствующего обеспечения личным составом, чтобы это делать.

А какая ситуация с личным составом?

Есть проблема с тем, какой личный состав приезжает. В большинстве своем это люди, которые уже не имеют здоровья или вообще уже имеют документы на увольнение. Часто их отправляют, чтобы воинские части и боевые подразделения занимались ими здесь, потому что не хотят заниматься ими в тылу.

Поэтому у нас идет наполнение личным составом, который мы не можем использовать. У меня политика проста – когда пополнение, я приезжаю на полигон и говорю: "Ребята, вы пойдете туда, по вам будут стрелять, будут падать на голову мины, будет работать артиллерия, дроны, сбросы – это все, что будет делать враг. А теперь я вам расскажу, что мы будем делать: мы вас подготовим, оденем, предоставим всё необходимое, выделим сопровождающих на логистические маршруты, сделаем всё возможное, чтобы доставить вас в безопасное место. Вам нужно дойти до точки, зарыться и время от времени вы будете делать определенные действия для улучшения своего положения". Это все объясняем, и я смотрю, как люди реагируют.

Сейчас большое количество приходит из других воинских частей и это хорошо, потому что им есть с чем сравнить. С ними общаются, комбат говорит, что сам прошел пехоту, рассказывает о работе и структуре.

Я говорю ребятам, что после 2 – 3 выходов они могут пробоваться на другие должности, но есть такие, которые уже ходили раз 7 – 8 и не хотят менять это направление.

Однако я считаю, что человек, прошедший пехоту, в любом подразделении будет чувствовать себя нормально.

Вы работаете с пехотинцами исключительно как командир или как и тот, кто сам прошел пехоту?

Я сразу говорю им, где я был, что видел. И у нас есть правило – не может учить пехотинца человек, не бывший в пехоте. У нас иногда приезжают из БОВП новобранцы, а они автомат почистить не могут. Мы учим здесь.

Как и в управлении батальона, так и среди инструкторов у нас ребята, как говорится, битые-перебитые. Они прошли пехоту, получили ранения и хорошо знают, что и как нужно делать.

Прежде всего я честно общаюсь с пехотинцами – спрашиваю о том, какие у них есть проблемы. Если есть по здоровью – едут лечиться. Когда ко мне прибывают новобранцы, я говорю им честно – если есть желание идти в СОЧ, то побудьте хотя этот период подготовки в батальоне. Если после этого желание не исчезнет – ваше дело. Идите. И до 90% потом возвращаются. Но часто не в такие подразделения, как у нас и они сожалеют, что ушли.

"Снимать и отправлять их на позиции": о скандале с 14-й бригадой и ответственности командиров

Когда бойцы возвращаются с позиции, как это происходит? Встречаете ли вы их? Что предлагаете им?

Каждый раз, когда ребята возвращаются с первого выхода, я встречаю их, обнимаю, вручаю шеврон нашего батальона.

У нас создан специальный пункт, где есть человек, занимающийся их спинами. Есть сауна, чан, психолог, есть PlayStation, спальные места. Так они себе там отдыхают и восстанавливаются.

Затем едут на полигон, где в свободное от учебы время могут рыбачить, заниматься спортом, общаться с собратьями и инструкторами. Мы стараемся создать здесь братство или своего рода семью.

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Вот вы рассказываете о том, какие условия пытаетесь создать пехотинцам и это выглядит особенно контрастно на фоне скандала с 14-й бригадой, где бойцы голодали на позициях. Уверен, вы видели эти фото пехотинцев. Как вы реагировали на это, когда увидели, и что, по вашему мнению, в таких ситуациях нужно делать?

Снимать командира и отправлять на позиции пехоты без обеспечения, как были его пехотинцы. Нет такого, что командир не знает. Если он "не знает", значит, он выстроил работу со своими подчиненными так, что до него не доходит информация. Если ты командир механизированного пехотного подразделения, твоя первоочередная задача – знать, что у тебя происходит на переднем крае.

Командиров, которые так относятся к своим подчиненным, надо снимать, неважно, какого они ранга – генерал, полковник, безразлично. Из-за таких случаев и из-за таких людей к нам все потом относятся иначе.

Есть моменты, когда есть проблемы с логистикой. Если ребята день не должны есть – это уже проблема. Пехота – это наше все и благодаря пехоте наше государство есть. Неважно, на сколько километров ты выбьешь врага – на 5, 10, но пока туда не зайдет пехота – это территория врага. Как только пехота закрепляется там – это отвоеванная земля.

А теперь представьте, зашли хорошие люди, хорошие бойцы на позицию. И переживают вот такое. Когда он потом выйдет и попадет ко мне в подразделение, я должен ему доказать, что он попал в хорошее место и что такого не будет. Но на их месте я бы смотрел и говорил: "Ну поговори мне здесь, давай" и не верил бы ничему.

У нас для бойцов предусмотрена уголовная ответственность и за СОЧ, и за невыполнение приказа. Есть много уголовных дел. Но я что-то не помню кейса, когда командира то ли за халатное отношение к личному составу, то ли за приказы, которые были заведомо провальными, привлекали к ответственности. Хотя да, есть случаи снятия с должностей. Но все ли это, чем должно ограничиваться наказание?

Я считаю, что это сегодня основная проблема. На должности боевого командира должны быть люди, у которых есть боевой опыт. Обязательно. Не может, например, командир БПЛА прийти командовать механизированным батальоном. Он никогда не работал с пехотным подразделением. А вот командир пехотного подразделения может вступить на любой пост в боевом соединении. Этот человек отвечал за свой личный состав, проводил штурмовые и оборонительные действия, проводил логистику.

Я тоже не знаю случаев, когда у нас были бы наказаны командиры, действия которых приводили к гибели массы людей. Думаю, это должны решать на уровне государства – проводить проверки. В составе комиссий должны быть люди, прошедшие войну, находившиеся на нуле. Неважно, какие погоны у командира, но комиссия должна говорить, что здесь и здесь неправильно и за это придется нести наказание.

Из-за таких людей мы можем терять личный состав, которого и так не хватает.

"Надо спрашивать, чего они хотят": о моральном состоянии бойцов и ротации

Вы уже несколько раз обратили внимание на нехватку людей, и это уже давно не секрет. А если говорить о тех, кто сейчас в армии – кто 4 года, кто больше, кто меньше – это довольно сложно. Как работаете с морально-психологическим состоянием бойцов?

Пытаюсь вовлекать их в развитие непосредственно того, что у нас есть в батальоне. Например, человек, который когда-то был связистом и сидел на рации на КСП батальона, изъявил желание программировать, паять и развивать БпЛА. Три человека, которые были на командно-наблюдательном пункте, сейчас мотают оптоволокно. Мы уже FPV на оптоволокне на уровне батальона делаем сами.

Для того чтобы держать людей в тонусе, им всегда нужно определенное развитие, чтобы они не стояли на месте. Вот я говорил о пехотинцах – есть те, кто видит себя именно в пехоте, есть те, кто после второго-третьего выхода говорят, что хотят, например, быть водителями.

Когда приходят специалисты какого-то большого уровня и я знаю, чтобы научить такого специалиста, мне нужно много времени, я все равно стараюсь привлечь его ближе к переднему краю, например на КСП роты, чтобы он почувствовал, что такое война, чтобы увидел ее. Далее он, например, говорит, что хороший программист и может заниматься дистанционным минированием, паять чипы или программировать "Мавики".

И отпуска решают многие. Иногда бывают моменты, когда я могу отпустить ребят, когда у них есть определенные проблемы в семье. Или, например, ребенок родился. На доверии я могу это разрешить. Если человек адекватный – то почему бы нет? Тогда человек чувствует, что о нем думают и ему доверяют.

Надо еще спрашивать людей, чего бы они хотели, чего не хватает. Например, зимой бойцы спрашивали, можно ли какую-нибудь баню организовать. На полигон приехал, спрашиваю, что хотели бы еще для разрядки, говорят – теннис. Ладно. Надо общаться с людьми. Я когда стал командиром батальона, приехал в подразделение, то ребята смотрели на меня и спрашивали: "Вы действительно комбат?" Говорю, что да, а они такие: "Мы просто предыдущего комбата даже не видели". Два года воевали и комбата не видели. Конечно, это также влияет на личный состав.

Недавно главком Александр Сырский подписал указ о ротации бойцов, два месяца проведших на переднем крае. В нынешних условиях проведение таких ротаций возможно, нужны ли еще меры для того, чтобы ротация стала возможной?

Прежде чем мне ставят задачу по уничтожению врага, меня должны обеспечить всем необходимым. Перед тем как производить ротации, подразделения нужно обеспечить личным составом.

Сначала нужно решить проблемы с ранеными, с ограниченно пригодными, которых только у меня в батальоне 68. Среди них есть те, кто пишет рапорт, чтобы разрешили им ехать на боевые, чтобы они могли получить нормальное денежное обеспечение. Пока все это не будет решено, указы бессмысленны.

"Люди должны приходить по собственному желанию": о мобилизации и ТЦК

В позапрошлом месяце во Львове было нападение на военнослужащего ТЦК, в результате чего тот погиб. Случай получил резонанс и после этого, кажется, все согласились, что мобилизация должна измениться, но вот нет единодушного мнения о том, как именно. Каково ваше видение мобилизации?

Я против того, чтобы людей упаковывали в бусы, как это происходит сейчас. Люди должны приходить сознательно и по собственному желанию. Вопрос государства состоит в том, как это сделать и обеспечить. И меня не волнует, как государство это сделает, потому что это руководящий состав страны и он должен понимать, как заинтересовать людей. Надо сделать условия, чтобы человек захотел идти в армию, а не паковать её. Потому что они прибывают сюда и сразу уходят в СОЧ. Они же и беду своим собратьям делают.

Хорошо, когда человек, которого запаковали, попадает в какое-то адекватное подразделение и себя находит. Но у нас и дезинформация есть – кто-то знакомый сказал, что вот где-то целая рота зашла и роты нет, у людей паника начинается. А в другом направлении есть бригада, в которой пехотинцы работают, живут, развиваются.

Принудительная мобилизация ничего не даст. Ни один человек не хочет, чтобы с ним обращались как с быдлом – ни гражданский, ни военнослужащий.

И когда я слышу предложения привлекать детей с 18 лет, то хочется сказать откровенно – если человек в 18 – 20 лет увидит то, что я в одно время увидел, то у него с психикой ничего нормального не будет. Мы, пережившие определенные сложные моменты в своей жизни, мы никогда не вернемся такими, какими хотели бы вернуться и мы это понимаем.

Нужны условия с денежным обеспечением, льготами, возможностями. Потому что сейчас это выглядит так – вы должны уйти и умереть за Украину, потому что это ваше государство. Но вот мне, к примеру, Украина ничего не дала. Я зарабатывал своими руками, являлся частным предпринимателем, которому только налоги увеличивали.

Люди должны иметь все необходимое, должны быть уверенны, что если случится наихудшее, то его близкие будут обеспечены полностью. Вопрос не в тех 15 миллионах, они будут потом в таком случае. Надо видеть результат уже.

Вы говорите, что Украина ничего вам не дала, но вы уже пятый год на войне. Как вы себе отвечаете на вопрос "почему"?

У меня есть люди, за которых я отвечаю. Знаете, я думаю, что если у меня не будет этой ответственности, я сделаю все возможное, чтобы уйти.

Знаете, приятно, когда к тебе приходят люди и ты делаешь все, чтобы они зашли, выжили, проделали определенную работу. И я думаю, что со мной согласятся большинство командиров, которые не являются кадровыми военными, пока есть личный состав, эта семья – до тех пор мы и будем воевать.

И пока я надеюсь, что в тылу придут к какому-то общему мнению и сделают все необходимое, чтобы это кончилось. Эта война не стоит ни одного небесного нашего бойца.