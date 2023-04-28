Пехотинцы из США встретили на Крещатике потерявшего зрение сапера: реакция была трогательной

Американские пехотинцы встретили на Крещатике сапера Владислава Ещенко. Он потерял зрение после боевой задачи.

Пехотинцы поблагодарили сапера за его боевые подвиги. Видео обнародовали на странице Ещенко в Тик Ток. 24 Канал.

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Встреча состоялась на Крещатике. Пехотинцы подарили Владиславу два своих шеврона. Они пожали руку Владиславу и подчеркнули, что украинцы – удивительные люди.

Девушка военного Валерия зачитала ему надписи на шевронах. Он поблагодарил американцев за поддержку.

Пехотинцы встретили украинского героя: видео

Что известно о Владиславе Ещенко

Сапер Владислав Ещенко с первых недель полномасштабного вторжения добровольно ушел воевать. Он стал сапером.

Несколько месяцев он занимался разминированием, пока летом не подорвался на противопехотной мине. Врачи были вынуждены удалить военному оба глаза. Да, после взрыва мины Владислав потерял глаза, но чудом остался жив.

Однако Владислав не одинок на своем пути, его поддерживает невеста Валерия. Они узнают все возможные экспериментальные способы восстановления зрения.