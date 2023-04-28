Піхотинці подякували саперові за його бойові подвиги. Відео оприлюднили на сторінці Єщенка у Тік Ток, передає 24 Канал.

До теми Український сапер втратив обидва ока, захищаючи країну: історія незламного Влада

Зустріч відбулась на Хрещатику. Піхотинці подарували Владиславу два своїх шеврони. Вони потисли руку Владиславу та наголосили, що українці – дивовижні люди.

Дівчина військового Валерія зачитала йому написи на шевронах. Він подякував американцям за підтримку.

Піхотинці зустріли українського героя: відео

Що відомо про Владислава Єщенка

Сапер Владислав Єщенко з перших тижнів повномасштабного вторгнення добровільно пішов воювати. Він став сапером.

Кілька місяців він займався розмінуванням, поки влітку не підірвався на протипіхотній міні. Лікарі були вимушені видалити військовому обидва ока. Так, після вибуху міни Владислав втратив очі, але дивом залишився живий.

Проте Владислав не самотній на своєму шляху, його підтримує наречена Валерія. Вони дізнаються про усі можливі експериментальні способи відновлення зору.