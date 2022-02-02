Пекин наблюдает за событиями в Украине как за репетицией вторжения в Тайвань, – Пионтковский

Поражение Украины на фоне агрессии России будет решающим проигрышем Западу. Поэтому мир активно наблюдает за событиями вокруг нашего государства.

Это в частности дошло и до Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Читайте подробнее Проигрыш Украины – это колоссальное поражение Запада, – Пионтковский

Мир наблюдает за ситуацией вокруг Украины

По его словам, за ситуацией в нашем государстве и вокруг него очень активно смотрит Китай.

Пекин наблюдает за событиями вокруг Украины как за репетицией своего будущего вторжения в Тайвань,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что на фоне этого до политиков США, в частности американского президента Джо Байдена, дошло, что ситуация в Украине – вопрос судьбы самих США. "В Вашингтоне поняли, насколько высоки ставки", – сказал Пионтковский.

Полная трансляция Романа Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео

Главное об отношениях Китая и Тайваня

По информации иностранных СМИ, агрессия России против Украины может вдохновить Китай осуществить наступление на Тайвань.

Китайские власти считают остров своей территорией и намерены захватить ее военной силой.

КНР нарастила свое присутствие вблизи региона в 2021 году.

В январе 2022 года Тайвань заявил, что Китай нарушил воздушное пространство Тайваня.

Заметим, что Япония и США создали совместный военный план на случай войны на Тайване.

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