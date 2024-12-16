Президент Словакии призвал отдать украинские территории России: в МИД резко отреагировали

Президент Словакии Петер Пеллегрини сделал скандальное заявление относительно войны в Украине. На него уже отреагировали в украинском МИДе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя министерства Георгия Тихого. В интервью словацкий президент заявил, что Украина должна уступить территории.

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МИД отреагировал на призыв Пеллегрини уступить земли

Пеллегрини считает, что войну стоит заканчивать ценой потери украинских территорий.

"Нормально мыслящие люди не думают, что можно будет установить мир без определенных частичных территориальных потерь Украины в пользу России. К сожалению, мне жаль говорить это так прямо, но это мой реалистичный взгляд на вещи", – заявил он.

На его пророссийские нарративы резко отреагировал Георгий Тихий.

Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам,

– подчеркнул он.

К слову, Пеллегрини также раскритиковал разрешение США бить дальнобойным оружием по России и назвал путинскую армию "непобедимой".