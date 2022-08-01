Пелоси все же может посетить Тайвань вопреки официальной программе, – CNN

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань в рамках своего тура по Азии. В Пентагоне круглосуточно следят за ситуацией.

Визит не входит в программу тура Пелоси. Однако о возможных изменениях СМИ рассказал высокопоставленный чиновник Тайваня и официальный представитель США.

Кстати Это будет испытание, – Куса предположил, как Китай отреагирует на приезд Пелоси на Тайвань

В Пентагоне круглосуточно следят за ситуацией

По словам тайваньского чиновника, Пелоси может остаться на Тайване на ночь. Неизвестно, когда именно спикер приземлится в Тайбэе.

Представители министерства обороны США круглые сутки работают над мониторингом любых перемещений китайцев в регионе и разрабатывают план безопасности.

Что этому предшествовало

Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами 30 июля. Предполагали, что она приедет в Тайвань, невзирая на негативную реакцию Китая. Сама чиновник говорила, что планирует такой визит после 1 августа.

Однако из-за этого Пекин может развернуть военную агрессию против демократического Тайваня. В воздушных силах КНР заявили, что "будут решительно защищать национальный суверенитет".

Поэтому возникли дискуссии, действительно ли Пелоси следует лететь на Тайвань. Члены Конгресса от обеих партий призвали спикера не отказываться от визита, как того требовал Китай. Мол, отказ из-за протестов будет равносилен уступке Пекину.

Смотрите больше – отменила ли Пелоси визит на Тайвань: видео