Он абсолютный герой, – Пелоси назвала выступление Зеленского в Конгрессе "большой честью"

Нэнси Пелоси официально пригласила Владимира Зеленского выступить на заседании Конгресса 21 декабря. При этом политика назвала украинского лидера "абсолютным героем".

Конгресс готовится принимать Зеленского

Спикер Палаты представителей прислала Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе. Об этом Пелоси рассказала журналистам.

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Принимать полного, абсолютного героя, который сражается за демократию і ведет людей, борющихся за демократию – честь для Конгресса США. Зеленский национальный и мировой герой,

– подчеркнула Пелоси.

Она поделилась воспоминаниями о своем визите в Киев в мае этого года. Спикер Палаты представителей видела "невероятную смелость украинского народа, борющегося за демократию для всего мира". США и мир в восторге от того, что сейчас делают украинцы.

Пелоси добавила, что Конгресс планирует заверить Зеленского в мощной двухпартийной поддержке.

Что известно о визите президента Украины в США

21 декабря Зеленский совершил свое первое заграничное путешествие с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США политик отправился через Польшу, куда прибыл поездом.

Из соображений безопасности о визите не информировали публично. Однако известно, что США Зеленского пригласил президент Джо Байден.

По данным СМИ, американский лидер готовится объявить о пакете военной помощи Украине почти на 2 миллиарда долларов. Эта помощь будет включать в себя мощную систему ПВО Patriot.



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