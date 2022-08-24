Женщины могут получить больше пенсионных выплат в 2022: о каких категориях говорится

В 2022 году женщины, выходящие на пенсию по возрасту, могут получить выплаты на 9% больше. Но для этого есть важные условия.

Ежемесячное повышение устанавливается в пределах максимального размера пенсии. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области Елена Романченко.

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Кто имеет право получить большие пенсионные выплаты

Основным условием для получения больших выплат является дата рождения женщины – с 1 января 1962 по 31 декабря 1962 года. А также если пенсия назначается впервые.

Например, если женщина 8 марта 1962 года рождения, а 10 марта 2022 года впервые обратилась за назначением пенсии по возрасту. Поскольку заявительница за назначением выплат обратилась впервые, ей будет установлено ежемесячное повышение в размере 9%.

Или если, например, женщина 12 июля 1962 года рождения, со 2 июля 2018 года по 6 июля 2018 года получала пенсию за выслугу лет. А с 7 июля 2018 года выплата была прекращена в связи с трудоустройством на должность, дающую право на данный вид пенсии.

Тогда при достижении пенсионного возраста женщина обратилась в сервисный центр с заявлением о переводе на пенсию по возрасту. В таком случае ежемесячное повышение в размере 9% к пенсии по возрасту не устанавливается, поскольку заявительнице ранее была назначена выплата за выслугу лет.



Кто имеет право получать большие пенсии / ПФУ

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