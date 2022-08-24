Женщины могут получить больше пенсионных выплат в 2022: о каких категориях говорится
В 2022 году женщины, выходящие на пенсию по возрасту, могут получить выплаты на 9% больше. Но для этого есть важные условия.
Ежемесячное повышение устанавливается в пределах максимального размера пенсии. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области Елена Романченко.
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Кто имеет право получить большие пенсионные выплаты
Основным условием для получения больших выплат является дата рождения женщины – с 1 января 1962 по 31 декабря 1962 года. А также если пенсия назначается впервые.
Например, если женщина 8 марта 1962 года рождения, а 10 марта 2022 года впервые обратилась за назначением пенсии по возрасту. Поскольку заявительница за назначением выплат обратилась впервые, ей будет установлено ежемесячное повышение в размере 9%.
Или если, например, женщина 12 июля 1962 года рождения, со 2 июля 2018 года по 6 июля 2018 года получала пенсию за выслугу лет. А с 7 июля 2018 года выплата была прекращена в связи с трудоустройством на должность, дающую право на данный вид пенсии.
Тогда при достижении пенсионного возраста женщина обратилась в сервисный центр с заявлением о переводе на пенсию по возрасту. В таком случае ежемесячное повышение в размере 9% к пенсии по возрасту не устанавливается, поскольку заявительнице ранее была назначена выплата за выслугу лет.
Кто имеет право получать большие пенсии / ПФУ
Как получить пенсионные выплаты, не выходя из дома
Минцифра подготовила ключевые услуги для пенсионеров Чтобы узнать подробности о каждой из них, нужно нажать на ссылку.
Информация о получении документов
- Пенсионное удостоверение .
- Замена пенсионного удостоверения.
- Свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании .
- Справка о доходах пенсионера для субсидий
Пенсия
- Пенсия по возрасту .
- Назначение пенсии по возрасту на льготных условиях .
- Перерасчет пенсии.
- Возобновление выплаты пенсии.
- Выплата пенсии заранее в связи с выездом за границу .
- Пенсия в связи с потерей кормильца .
- Пенсия за особые награды перед Украиной.
- Пенсия за выслугу лет военнослужащих.
Прочие пенсионные услуги
- Временная государственная помощь неработающему лицу пенсионного возраста.
- Подтверждение стажа работы в должностях для назначения пенсий на льготных условиях.
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