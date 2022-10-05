Выплата пенсий украинцам, находящимся за границей: есть ли ограничения

Из-за войны в Украине многим пенсионерам пришлось уехать за границу. Поэтому возникает вопрос, как они будут получать пенсионные выплаты.

Все зависит от того, какие именно выплаты получает человек. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Выплата пенсий украинцам, находящимся за границей

Что касается субсидий, они начисляются на конкретные коммунальные услуги в Украине. При пересчете будет приниматься во внимание количество членов домохозяйства, которые сегодня физически в Украине. Норматив на отсутствующих членов домохозяйства засчитываться не будет.

Если речь идет об ВПЛ, то денежная помощь им предоставляется для проживания в пределах Украины. А когда они уехали за границу, то выплата средств прекращается.

Если говорить о пенсии, то она заработана в соответствии со страховым стажем. И мы никак не привязываем место временного пребывания человека к тому, как он получает эту пенсию. Долг государства – заплатить человеку эти деньги. Поэтому пенсии мы продолжаем выплачивать и тем, кто из-за войны временно выехал за границу,

– отметила Жолнович.

Также есть выплаты пенсий по инвалидности, помощь детям по инвалидности, выплаты одиноким матерям – это тоже статусные выплаты, которые продолжают перечислять независимо от того, где находится человек.

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