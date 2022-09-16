В Кременчуге Полтавской области 80-летний Михаил Балобанов добровольно передал свою машину украинским военным. Об этом в соцсетях сообщил мэр Виталий Малецкий.

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Все ради победы Украины

Человек надеется, что такой подарок сможет помочь нашим военным в борьбе против врага.

Решил передать машину волонтерам для победы Украины над россией. Какую-то пользу она принесет,

– подчеркнул Михаил Балобанов.

Как житель Кременчуга отдавал свой автомобиль в добрые руки военного: смотрите видео

"Благодарю вас, господин Михаил, за ваше пожертвование! Достойный пример для подражания! Вместе обязательно победим!", — отметил городской голова Кременчуга.

Украинцы массово помогают военным бороться с противником

В конце августа пенсионер из Сум передал 35 тысяч долларов в помощь ВСУ. Для этого мужчина продал квартиру и дачный участок.

Помогают военным и маленькие сограждане. В июле десятилетняя Валерия передала фонду Сергея Притулы 21 тысячу гривен. Девочка – чемпионка мира по шашкам. Так что заработала деньги для военных благодаря своему таланту.

Обратите внимание! Нехватка автомобилей – одна из главных проблем на войне. На поле боя техника быстро выходит из строя. Наши защитники пытаются справиться своими силами. Впрочем, очень часто нуждаются в помощи от сограждан. По возможности донатьте для наших бойцов, чтобы вместе победить российского агрессора.

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