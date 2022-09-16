В Кременчуге Полтавской области 80-летний Михаил Балобанов добровольно передал свою машину украинским военным. Об этом в соцсетях сообщил мэр Виталий Малецкий.
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Все ради победы Украины
Человек надеется, что такой подарок сможет помочь нашим военным в борьбе против врага.
Решил передать машину волонтерам для победы Украины над россией. Какую-то пользу она принесет,
– подчеркнул Михаил Балобанов.
Как житель Кременчуга отдавал свой автомобиль в добрые руки военного: смотрите видео
"Благодарю вас, господин Михаил, за ваше пожертвование! Достойный пример для подражания! Вместе обязательно победим!", — отметил городской голова Кременчуга.
Украинцы массово помогают военным бороться с противником
- В конце августа пенсионер из Сум передал 35 тысяч долларов в помощь ВСУ. Для этого мужчина продал квартиру и дачный участок.
- Помогают военным и маленькие сограждане. В июле десятилетняя Валерия передала фонду Сергея Притулы 21 тысячу гривен. Девочка – чемпионка мира по шашкам. Так что заработала деньги для военных благодаря своему таланту.
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