У Кременчуці на Полтавщині 80-річний Михайло Балобанов добровільно передав свою машину українським воїнам. Про це у соцмережах повідомив міський голова Віталій Малецький.

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Все задля перемоги України

Чоловік сподівається, що такий подарунок зможе допомогти нашим військовим у боротьбі проти ворога.

Вирішив передати машину волонтерам для перемоги України над росією. Якусь користь вона принесе,

– підкреслив Михайло Балобанов.

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"Щиро дякую вам, пане Михайло, за вашу пожертву! Гідний приклад для наслідування! Разом обов’язково переможемо!", – зазначив міський голова Кременчука.

Українці масово допомагають військовим боротися з противником

Наприкінці серпня пенсіонер із Сум передав 35 тисяч доларів на допомогу ЗСУ. Для цього чоловік продав квартиру та дачну ділянку.

Допомагають воїнам і маленькі співгромадяни. У липні десятирічна Валерія передала фонду Сергія Притули 21 тисячу гривень. Дівчинка – чемпіонка світу з шашок. Тож заробила гроші для військових завдяки своєму таланту.

Зверніть увагу! Нестача автомобілів – одна з головних проблем на війні. На полі бою техніка швидко виходить з ладу. Наші захисники намагаються справитися власними силами. Втім, дуже часто потребують допомоги від співгромадян. Тож за можливості донатьте для наших воїнів, щоб разом перемогти російського агресора.

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