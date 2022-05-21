Пенсионер в Днепропетровской области взорвался, когда перебирал кассетные боеприпасы
Источник:Валентин Резниченко
В Криворожском районе пенсионер подорвался, когда перебирал кассетные боеприпасы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Известно, что 82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов. Он принес их домой и пытался самостоятельно разобрать, но они сдетонировали и произошел взрыв.
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Глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут взрываться еще долгое время после их падения.
Просил и снова прошу. Пожалуйста, не трогайте взрывчатку, оставшуюся после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет – звоните по телефону спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы вероломны. Их особенность в том, что какое-то время после обстрела они опасны,
– подчеркнул Резниченко.
Предыдущие подобные случаи на Днепропетровщине
8 мая в Синельниковском районе на вражеском боеприпасе взорвался 12-летний мальчик. Он принес боеприпас от кассетного снаряда домой – тот сдетонировал и ребенок погиб.
29 апреля в Криворожском районе Днепропетровской области погиб 59-летний мужчина, который пытался перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеде. Снаряд также сдетонировал – мужчина не выжил.
В целом, согласно данным в ОВА, на Днепропетровщине из-за таких снарядов погибли уже 6 человек . Местные власти призывают людей не трогать подозрительные предметы, особенно если они напоминают боеприпасы. Необходимо звонить спасателям или в полицию.
Что делать, если увидели боеприпас или взрывчатку:
- позвоните на номер спасательной службы (101) или в отделение полиции (102);
- предупредите прохожих о возможной опасности;
- огородите чем-нибудь опасное место и отойдите от находки на безопасное расстояние (100 метров);
- для ограждения можете воспользоваться любыми подручными материалами: ветвями, веревками, кусками ткани, камнями и т.д.
Категорически запрещено:
- касаться боеприпаса, перемещать опасный предмет и другие предметы рядом с ним;
- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
- включать вблизи найденного предмета электро-, радиоаппаратуру, переговорные устройства или право;
- оказывать на предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.