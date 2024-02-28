CNN пишет о плане "Б" Пентагона: рассматривают помощь Украине на 4 миллиарда долларов

В США до сих пор не поддержали выделение финансовой помощи для Украины в размере 60 миллиардов долларов. Тем временем в Пентагоне размышляют над тем, не использовать ли свой последний источник финансирования военной помощи для наших защитников.

Об этом журналистам рассказали несколько должностных лиц оборонного ведомства США. Размышляют над тем, чтобы выделить помощи на 4 миллиарда долларов, даже если не будут иметь гарантий, что эти средства пополнит Конгресс.

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Пентагон размышляет над планом "Б"

По имеющейся информации, у Пентагона есть все еще около 4 миллиардов долларов из сэкономленных президентских средств на вооружение для Украины. Это позволяет использовать собственные запасы, чтобы отправить военную технику в Киев.

Оставшиеся средства, Пентагон ранее тратил неохотно, если не было гарантий, что их возместит Конгресс. Связано это с тем, что отсутствие плана пополнения запасов может повлиять на боеспособность войска США.

Впрочем, нынешние условия заставляют высокопоставленных чиновников Пентагона обсуждать, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка. Она бы позволила оборонному ведомству потратить хотя бы часть из этих 4 миллиардов, которые остались, чтобы помочь Украине противостоять России.

Обратим внимание, что пока никаких решений не приняли. В то же время все более актуальными в течение последних двух недель становятся разговоры об этом варианте, а также другие потенциальные планы "Б". В частности, на это влияет ситуация на поле боя в Украине, которая становится все сложнее, подчеркивают чиновники.

Представителя Пентагона, подполковника Гаррона Гарна спросили о возможности использования оставшихся 4 миллиардов.

Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный бюджет, чтобы поддержать Украину в трудное для нее время и пополнить наши запасы,

– ответил он на это.

По словам чиновников, Пентагон может потратить часть из 4 миллиардов даже при условии, что не найдет средств внутри страны, которые можно было бы использовать для пополнения резервов. В то же время для оборонного ведомства не будет беспрецедентным найти дополнительные, неожиданные источники финансирования.

Откуда у Пентагона "лишние" деньги

Так, в Пентагоне в прошлом году заявили, что обнаружили бухгалтерскую ошибку. Она привела к завышению суммы помощи, которую ведомство предоставляло Украине, на 6,2 миллиарда долларов. И эти дополнительные деньги стали так называемой "подушкой безопасности" для ведомства. Она и позволила оказывать военную помощь нашему государству дольше, чем предполагалось.

Пресс-секретаря Пентагона, генерала Патрика Райдера накануне спрашивали, рассматривает ли министерство возможность потратить часть средств, которые остались, он отметил, что ему нечего объявлять. В то же время добавил, что оборонное ведомство продолжает изучать пути дальнейшей поддержки Украины.

Мы будем продолжать искать пути, как мы можем поддержать Украину в ее борьбе за свободу и сохранение суверенитета,

– подчеркнул Райдер.

Заметим, что Райдер в прошлом месяце озвучил некоторые беспокойства, которые возникли у министерства по использованию этих средств. Собственно, говорится о том, что Пентагон не имеет средств, чтобы пополнить эту сумму в случае ее использования. В то же время он отмечал, что "не имея никаких временных рамок, мы должны принимать эти тяжелые решения".