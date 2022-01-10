Пентагон не видит существенных изменений численности российских войск возле Украины

В Минобороны США высказались о ситуации возле Украины. Там подчеркнули, что концентрация российских войск вблизи границ остается фактически неизменной.

Такое заявление 10 января сделал представитель Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские военные не видят существенных изменений.

Читайте также Прогресс возможен, – Госдеп о переговорах с Россией

Какая ситуация у границ Украины

Кирби подчеркнул, что о сокращении численности российских сил у границ Украины не говорится. По его словам, многие военные государства-агрессора продолжают скапливаться на восток, север и даже на юг от Украины. Это – информация, которой владеют в американском оборонном ведомстве.

США хотят отвода войск России

Ранее в Пентагоне заверили , что не планируют сокращать численность своих войск в Европе. Такая же позиция – и у администрации Байдена.

Скопление российских войск прокомментировал и представитель американского Госдепа Нед Прайс. Во время брифинга его спросили о ситуации возле Украины. В частности – о том, куда Россия должна отвести войска. Прайс пояснил, что США стремятся добиться, чтобы они отправились к местам своей постоянной дислокации.

Мы хотим увидеть их возвращение в казармы. Если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности (прозрачности – 24 канал) по этому вопросу,

– подчеркнул он.

Отметим, что 10 января в Женеве состоялись переговоры с участием представителей Москвы и Вашингтона. Российские чиновники заявили, что не планируют нападать на Украину, но "риск конфронтации есть".

Ранее в НАТО отреагировали на увеличение российских сил возле Украины: смотрите видео