Китай для США – единственный стратегический конкурент: в Пентагоне назвали, кто тогда Россия

В Соединенных Штатах считают Китай "единственным стратегическим конкурентом". В то же время Россия представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности на региональном уровне.

Об этом на брифинге заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. Она говорит, что Арктическая стратегия Минобороны США на 2024 год предусматривает принятие срочных мер, чтобы Арктика не стала "стратегическим слепым пятном", поскольку таяние льдов делает регион более доступным в экономическом и военном плане.

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В Пентагоне обеспокоены "сближением" между Китаем и Россией

По словам американского чиновника, в Соединенных Штатах слишком обеспокоены "растущим сближением" между Пекином и Москвой, которые являются главными соперниками Вашингтона в вопросе национальной безопасности.

Как пояснила Гикс, пока Китай является "единственным стратегическим конкурентом", у которого есть желание и возможность изменить международный порядок, Россия продолжает "представлять острую угрозу безопасности и стабильности в регионе".

Китай, хоть и не является арктической страной, однако пытается получить влияние, доступ и играть более значительную роль в "управлении".

Китайские власти эксплуатируют в регионе три ледокола для проведения двойных военно-гражданских исследований и испытывают беспилотные подводные аппараты и самолеты с полярными возможностями.

В то же время Россия, как отметили в американском оборонном ведомстве, продолжает инвестировать в новую военную инфраструктуру и восстанавливать объекты советской эпохи в Арктике. Более того, на Кольском полуострове базируется Северный флот, а также подводные лодки с баллистическими ракетами.

К слову, в Китае заверили, что сотрудничество с Россией не направлено против "третьей стороны". Поэтому страна якобы "решительно против" любых односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Ранее отмечалось, что вероятно, Россия делится с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на фронте в Украине. Поэтому двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом просил детали по этому вопросу.