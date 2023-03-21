Чтобы быстрее пришли: Пентагон подтвердил, что может передать более старую версию Abrams

Пентагон подтвердил, что отправит Украине более старую версию Abrams. Потому что это будет быстрее.

Спикер министерства обороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил, что Украина получит более старую модификацию американских танков Abrams. Это позволит ускорить их овладение украинскими военными и передачу.

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Пентагон подтвердил, что отправит Украине более старую версию Abrams

После дальнейших исследований и анализа того, как лучше всего это сделать, министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить вариант M1-A1 танка Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки доставки и предоставить эту важную возможность для Украины до осени этого года,

– сказал Райдер на пресс-конференции.

Он добавил, что США также предоставят Украине "передовые системы брони и вооружения", которые "очень сходны по возможностям" M1-A2, включая тяжелый пулемет 50-го калибра и 120-миллиметровую пушку.

Как можно ускорить получение танков

Associated Press пишет, что ускорить получение танков можно только одним способом – отправить в Украину более старую модель. Таким образом, Пентагон сможет значительно сократить срок доставки. Такую информацию сообщили на анонимной основе официальные лица, поскольку план еще не обнародовали.

По предварительным расчетам США потребовалось бы около одного или двух лет, чтобы изготовить и отправить в Украину 31 новый танк M1A2 Abrams. В Пентагоне считают, что можно отправить более старую версию – M1A1.

Эти танки уже отремонтированы и стоят на складах армии. Их доставка в зону боевых действий займет около 8 – 10 месяцев. К тому же эти танки проще в управлении, поэтому ВСУ смогут быстрее их овладеть.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC сообщал, что в США нашли возможность ускорить поставки вооружения. Для этого необходимо внести некоторые изменения в процесс снабжения. Он также добавил, что над этим уже работают.