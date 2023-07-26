Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга назвала действия российского истребителя "опасными" и "непрофессиональными", пишет 24 Канал. В США заявили, что фиксируют рост подобных инцидентов.

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В США заявили, что действиям россиян нет оправдания

"Я не могу говорить о россиянах и о том, почему они продолжают прибегать к такому опасному, непрофессиональному поведению, но мы наблюдаем, я бы сказала, рост этого", – отметила представительница Пентагона.

По ее словам, инцидент, произошедший 23 июля, - "это еще одно вопиющее пренебрежение правилами полетов". Сингх отметила, что "россияне знают, где мы действуем".

"Нет оправдания потому, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет операций США в этом районе", – подчеркнула она.

Что известно об инциденте российского истребителя с дроносом США