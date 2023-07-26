Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу назвала дії російського винищувача "небезпечними" і "непрофесійними", пише 24 Канал. У США заявили, що фіксують зростання таких інцидентів.

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У США заявили, що діям росіян немає виправдання

"Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього", – зазначила представниця Пентагону.

За її словами, інцидент, який стався 23 липня, – "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів". Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".

"Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі", – підкреслила вона.

Що відомо про іницдент російського винищувача з дронос США