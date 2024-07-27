Минобороны России предупредило Пентагон о "тайной операции" Украины: в NYT обнародовали детали

Недавно главе Пентагона Ллойду Остину неожиданно позвонил министр обороны России Андрей Белоусов. Не менее странной была цель подобного звонка.

Глава вражеского оборонного ведомства позвонил, чтобы сообщить о якобы украинской "тайной операции" против России. Он намекнул на возможное возникновение напряжения между Вашингтоном и Москвой.

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О чем говорили Белоусов и Остин

Ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников, The New York Times пишет, что еще 12 июля Белоусов позвонил Остину, чтобы передать предупреждение о выявленной россиянами "украинской тайной операции" против России, которую, по их мнению, одобрили американцы.

Глава российского Минобороны спросил у главы Пентагона, известно ли ему что-то об этой операции и понимают ли они, что она может привести к ухудшению и так тяжелых отношений между Москвой и Вашингтоном. В то же время представители Пентагона были удивлены этим утверждением.

Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника Пентагона отметили, что это было воспринято достаточно серьезно, и американцы связались с украинцами, подчеркнув, что, если они планируют что-то подобное, лучше этого не делать,

– говорится в материале.

Издание утверждает, что несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, направленных против российских объектов в тылу врага.

"Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну", – добавляет The New York Times.

Среди операций, которые вызвали беспокойство США – удары по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика на мосту через Керченский пролив и удары беспилотников вглубь территории страны-агрессора. Украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос, так же как и Кремль.