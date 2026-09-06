Об этом стало известно The New York Times.

Кто сливает информацию СМИ в США?

Следователи выясняли, передавали ли военные офицеры и гражданские сотрудники журналистам секретные данные, в частности информацию о сокращении американских запасов боеприпасов. Проверки состоялись в августе на фоне ряда публикаций о дефиците важных видов вооружений США.

В частности, речь шла об уменьшении запасов дальнобойных ракет и перехватчиков Patriot из-за войны с Ираном. Проверки должны были не только помочь установить возможные источники утечек, но и стать сигналом для других должностных лиц не передавать информацию прессе.

В Объединенном штабе, который координирует военные операции, политику и планы с американскими командованиями по всему миру, работают от 1500 до 2000 офицеров и должностных лиц. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство не комментирует внутренние кадровые вопросы или расследования, однако серьезно относится к утечкам секретной информации.

Защита секретной информации имеет решающее значение для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и наших войск, развернутых по всему миру,

– подчеркнул Парнелл.

По словам бывшего главного военного прокурора ВМС США контрадмирала Дональда Гутера, столь масштабное применение полиграфа среди высокопоставленных военных является беспрецедентным. Он отметил, что ранее не видел, что такие проверки проводились "в столь широком масштабе или на столь высоком уровне".

Президент США Дональд Трамп ранее призвал активно искать тех, кто передает информацию журналистам, а обнародованные критические материалы называл "предательскими". В то же время, по данным источников, министр обороны Пит Хегсет подпитывал атмосферу недоверия внутри ведомства, а с начала прошлого года Пентагон проводит ряд расследований по поводу утечек.

Напомним, американский публицист Такер Карлсон призвал немедленно отстранить президента США Дональда Трампа от должности. Причиной стали сообщения о том, что в Пентагоне якобы обсуждали возможность первого применения тактического ядерного оружия против Ирана.

Карлсон заявил, что ранее выступал против обеих попыток импичмента Трампа, однако потенциальная угроза ядерного удара изменила его позицию.

Трамп якобы неоднократно возвращался к теме возможного использования ядерного арсенала на Ближнем Востоке. При этом сам американский президент ранее заявлял, что не видит необходимости в применении такого оружия. Американские СМИ сообщали, что во время обсуждения военных операций против объектов в Фордо различные сценарии оставались на повестке дня.

В последнее время отношения Карлсона с Трампом и Республиканской партией заметно ухудшились. В июне публицист заявил о разрыве с республиканцами и публично извинился за поддержку Трампа на выборах.