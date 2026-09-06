Про це стало відомо The New York Times.

Хто зливає інформацію ЗМІ у США?

Слідчі з'ясовували, чи передавали військові офіцери та цивільні працівники журналістам секретні дані, зокрема інформацію про скорочення американських запасів боєприпасів. Перевірки відбулися у серпні на тлі низки публікацій про дефіцит важливих озброєнь США.

Зокрема, йшлося про зменшення запасів далекобійних ракет та перехоплювачів Patriot через війну з Іраном. Перевірки мали не лише допомогти встановити можливих джерел витоків, а й стати сигналом для інших посадовців не передавати інформацію пресі.

В Об'єднаному штабі, який координує військові операції, політику та плани з американськими командуваннями по всьому світу, працюють від 1500 до 2000 офіцерів і посадовців. Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство не коментує внутрішні кадрові питання чи розслідування, однак серйозно ставиться до витоків секретної інформації.

Захист секретної інформації має вирішальне значення для забезпечення безпеки Сполучених Штатів та наших військ, розгорнутих по всьому світу,

– наголосив Парнелл.

За словами колишнього головного військового прокурора ВМС США контрадмірала Дональда Гутера, настільки масштабне застосування поліграфа серед високопоставлених військових є безпрецедентним. Він зазначив, що раніше не бачив, щоб такі перевірки проводилися "настільки широко або на такому високому рівні".

Президент США Дональд Трамп раніше закликав активно шукати тих, хто передає інформацію журналістам, а оприлюднені критичні матеріали називав "зрадницькими". Водночас, за даними джерел, міністр оборони Піт Гегсет підживлював атмосферу недовіри всередині відомства, а з початку минулого року Пентагон проводить низку розслідувань щодо витоків.

Нагадаємо, американський публіцист Такер Карлсон закликав негайно усунути президента США Дональда Трампа з посади. Причиною стали повідомлення про те, що в Пентагоні нібито обговорювали можливість першого застосування тактичної ядерної зброї проти Ірану.

Карлсон заявив, що раніше виступав проти обох спроб імпічменту Трампа, однак потенційна загроза ядерного удару змінила його позицію.

Трамп нібито неодноразово повертався до теми можливого використання ядерного арсеналу на Близькому Сході. Водночас сам американський президент раніше заявляв, що не бачить необхідності у застосуванні такої зброї. Американські медіа повідомляли, що під час обговорення військових операцій проти об'єктів у Фордо різні сценарії залишалися на порядку денному.

Останнім часом відносини Карлсона з Трампом і Республіканською партією помітно погіршилися. У червні публіцист заявив про розрив із республіканцями та публічно перепросив за підтримку Трампа на виборах.