Пентагон заключил контракт более чем на 180 миллионов для закупки NASAMS для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Сумма сделки составляет более 180 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне. Обратите внимание, что недавно президент США Джозеф Байден объявил новый пакет помощи Украине.

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США заказали NASAMS для Украины

В Минобороны США сообщили, что компания Raytheon Co. получила контракт с фиксированной ценой на сумму свыше 182,29 миллиона долларов. Эти деньги предусмотрены на закупку национальных передовых ракетных систем "земля-воздух", то есть NASAMS.

Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс. Выполнить условия контракта должно до 23 августа 2024 года.

Деньги выделили из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине на 2022 год. Исполнителем контракта является Контрактное командование армии США.

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Кратко о помощи США для Украины

Белый дом сделал Украине приятный подарок в День Независимости. Соединенные Штаты объявили о еще почти 3 миллиардах долларов помощи, что стало крупнейшим на сегодняшний день траншем помощи в сфере безопасности.

Новый пакет содержит оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украине.

Министр обороны США по политическим вопросам Колин Каль рассказал, что новое оружие США планируют начать поставлять в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в пакет входит обучение украинских военных и обслуживание и поддержка вооружения.

Также сообщалось, что США готовят предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS – охраняющие Белый дом системы. Их Вооруженные Силы могут получить в течение следующих 2-3 месяцев.

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