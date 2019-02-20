Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?

Пентагон обнародовал доклад, в котором впервые очертил стратегию применения искусственного интеллекта в военных целях. Пока американские военные планируют кибервойны – их союзники по НАТО собрались уходить из Афганистана вслед за ними.

Как следует из документа, опубликованного на прошлой неделе Пентагоном, системы искусственного интеллекта (AI – Прим. ред.) вскоре будут внедрять во всех родах войск США. Кроме того, доклад предостерегает от проволочек в этом деле: по словам военных, существует опасность, что Россия и Китай в случае промедления обойдут Америку на этом поприще.

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Чтобы этого не случилось, киберсистемы должны немедленно "пойти в армию" – от разведки и секретных операций вплоть до банального ремонта самолетов и боевых кораблей. Интересно, что именно эти две страны упоминаются в докладе непосредственно в качестве "вероятных противников". Именно они, об этом говорится в документе, инвестируют в военную кибернетику самые большие деньги, причем не останавливаются перед нарушением основных прав человека, разрабатывая программы, которые шпионят за людьми через элементарные приложения в телефонах.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами должны использовать искусственный интеллект, чтобы сохранить свои лидирующие стратегические позиции в этой области, приспособиться к полям сражений будущего и сохранить порядок,

– делает вывод Пентагон.

США должны использовать AI в соответствии с ценностями этой страны, пишут авторы доклада. Это подчеркивание, прежде всего, обращено к фирмам, университетам и техническим экспертам, которым мысль о сотрудничестве с военными, возможно, не очень нравится именно из-за морально-этических соображений. Возможно, теперь они больше поверят в искренность и законопослушность Пентагона, а также в его приверженности соблюдению прав человека как в Америке, так и во всем мире.

Между тем, пока Пентагон готовится воевать "на полях сражений будущего", одно из полей сражений настоящего, похоже, стремительно уходит в прошлое. Президент США Дональд Трамп, как известно, заявил о том, что намерен как можно скорее вывести американских солдат из Афганистана. Не то, чтобы угроза захвата этой страны Талибаном исчезла или хотя бы уменьшилась – просто, кажется, Афганистан Трампу стал совсем неинтересным.



Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нужно немедленно вывести войска из Афганистана

Советский Союз, по его мнению, поступил вполне правильно, вводя туда войска, чтобы отразить угрозу со стороны несуществующих в те времена, еще даже в проекте, талибов, а вот Трамп в существующих ныне и не разбитых еще талибах никакой угрозы не видит – выходит, храбрым американским джи-ай там делать нечего. Пусть европейцы разбираются, если хотят.

Однако, похоже, что европейцы тоже не горят желанием оставаться на Гиндукуше после того, как оттуда уйдут американцы. Европейские союзники по НАТО заявили, что также готовят выход своих войск оттуда. Это решение канцлер Германии Ангела Меркель обосновала именно намерениями Вашингтона уйти из Афганистана.

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А совсем недавно все выглядело совершенно наоборот. Еще в ноябре прошлого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что количество, например, Натовских инструкторов в Афганистане должно быть увеличено, примерно, на 4 тысячи человек. Но здесь Дональд Трамп заявил, что собирается убрать оттуда половину из 14 тысяч американских солдат, подчеркнув при этом, что основной целью является "пошаговое снижение количества американских военных в Афганистане до нуля" – так, как он обещал это сделать во время своей предвыборной кампании.

Для НАТО даже частичное сокращение американского военного присутствия в этом регионе является серьезным ударом: без поддержки боевых частей США "образовательная" миссия европейских военных оказалась бы слишком опасной. Одна лишь Германия прислала до сих пор в Афганистан 1300 инструкторов, которые занимаются обучением афганских солдат и полицейских.

Но инструкторы – это инструкторы: у них – легкое вооружение, легкая техника и серьезного боя с талибами, в случае чего, они просто не смогут выдержать. Они могли работать, пока американцы с британцами их прикрывали на фронте. Без этого прикрытия их могут просто истребить.



Йенс Столтенберг заявил, что численность войск в Афганистане надо увеличить

Мы вместе вошли в Афганистан и теперь вместе примем решение о будущем этой миссии,

– заявил Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Но что это значит на самом деле? Ангела Меркель, например, на встрече с премьер–министром Люксембурга Ксавье Бетелем высказалась по этому поводу очень четко: "Если там (то есть, в американском контингенте в Афганистане) произойдут изменения, нам в любом случае придется проверить, нужна ли там наша активность" .

Один из дипломатов НАТО подчеркнул: "Если количество американских солдат изменится – нам придется менять параметры всей миссии".

Одновременно Вашингтон усиливает давление, чтобы начать вывод своих войск как можно скорее. Именно поэтому в данный момент опытный спецпредставитель США Залмай Хализад ведет переговоры с талибами о политическом решении проблемы – на самом деле, это и правда немалый дипломатический успех, поскольку до сих пор талибы вообще не шли ни на какие переговоры. Но убирать войска до того, как будет достигнута окончательная договоренность?

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Проблема заключается еще и в том, что действующее правительство Афганистана оказалось полностью отстранено от этих переговоров, ведь Талибан не желает иметь с ним ничего общего. То есть, "по гамбургскому счету" получается, что есть две "высокие договаривающиеся стороны" – исламисты и Америка, а вот официальный Кабул вроде и ни к чему: постойте, мол, на улице, к вам выйдут и сообщат, что вам делать.

Это полностью уничтожает любое представление о легитимности афганского правительства и ставит под сомнения истинные намерения США. Недаром Генсек НАТО напомнил о том, что именно Кабулу должна принадлежать "ключевая роль в переговорах" и что "без правительства Афганистана никакие договоренности невозможны".

Впрочем, похоже, в данном случае Трамп предлагает "постоять на улице" и своим союзникам по НАТО. В политических кругах НАТО говорят, что США переживают и торопятся с выводом войск, поэтому талибы могут из-за этого получить слишком много власти – иными словами, вывод превратится в позорное бегство, а в Афганистане разразится новая гражданская война.

Впрочем, пока, по крайней мере, официально, Альянс заявляет о намерении продлить присутствие в Афганистане. Не в последнюю очередь потому, что ситуация с безопасностью там – мягко говоря, страшная. 30% территории государства является зоной боевых действий. Кроме Талибана, за эти годы там завелись Аль-Каида и ИГИЛ. Они не только потихоньку оправляются от поражений, понесенных в Ираке и Сирии, но и уже сейчас пытаются раскинуть свои "щупальцы" до стран Центральной Азии.

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Так что поспешный выход войск как США, так и НАТО из Афганистана, скорее всего, стал бы крайне рискованным делом. А так да: предвыборные обещания выполняются, кибервойны планируются, музыка играет, штандарт скачет.