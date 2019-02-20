Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?

Пентагон оприлюднив доповідь, в якій вперше окреслив стратегію застосування штучного інтелекту у військових цілях. Поки американські військові планують кібервійни – їх союзники по НАТО зібралися йти з Афганістану слідом за ними.

Як випливає з документа, опублікованого минулого тижня Пентагоном, системи штучного інтелекту (AI – Прим. ред.) незабаром впроваджуватимуть у всіх родах військ США. Крім того, доповідь застерігає від зволікань в цій справі: за словами військових, існує небезпека, що Росія і Китай в разі зволікання обійдуть Америку на цьому терені.

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Щоб цього не трапилося, кіберсистеми повинні негайно "піти до війська" – від розвідки і секретних операцій аж до банального ремонту літаків та бойових кораблів. Цікаво, що саме ці дві країни згадуються в доповіді безпосередньо в якості "найімовірніших супротивників". Саме вони, про це йдеться в документі, інвестують у військову кібернетику найбільші гроші, причому не зупиняються перед порушенням основних прав людини, розробляючи програми, які шпигують за людьми через елементарні додатки в телефонах.

Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами повинні використовувати штучний інтелект, щоб зберегти свої лідируючі стратегічні позиції в цій області, пристосуватися до полів битв майбутнього й зберегти порядок,

– робить висновок Пентагон.

США повинні використовувати AI у відповідності до цінностей цієї країни, пишуть автори доповіді. Це підкреслення, перш за все, звернене до фірм, університетів та технічних експертів, яким думка про співпрацю з військовими, можливо, не дуже подобається саме через морально-етичні міркування. Можливо, тепер вони більше повірять у щирість і законослухняність Пентагону, а також в його прихильність дотриманню прав людини як в Америці, так і в усьому світі.

Тим часом, поки Пентагон готується воювати "на полях битв майбутнього", одне з полів битв сьогодення, схоже, стрімко йде в минуле. Президент США Дональд Трамп, як відомо, заявив про те, що має намір якомога швидше вивести американських солдатів з Афганістану. Не те, щоб загроза захоплення цієї країни Талібаном зникла або хоча б зменшилася – просто, здається, Афганістан Трампу став зовсім нецікавим.



Дональд Трамп неодноразово заявляв, що потрібно негайно вивести війська з Афганістану

Це ж Радянський Союз, на його думку, вчинив цілком правильно, вводячи туди війська, щоб відбити загрозу з боку неіснуючих в ті часи ще навіть у проекті талібів, а ось Трамп в існуючих нині і не розбитих ще талібах ніякої загрози не вбачає – виходить, хоробрим американським джи-ай там робити нічого. Нехай європейці розбираються, якщо хочуть.

Однак, схоже, що європейці теж не палають бажанням залишатися на Гіндукуші після того, як звідти підуть американці. Європейські союзники по НАТО заявили, що також готують вихід своїх військ звідти. Це рішення канцлер Німеччини Ангела Меркель обгрунтувала саме намірами Вашингтона піти з Афганістану.

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А зовсім недавно все виглядало цілковито навпаки. Ще в листопаді минулого року Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що кількість, наприклад, НАТівських інструкторів в Афганістані має бути збільшена приблизно на 4 тисячі осіб. Але тут Дональд Трамп заявив, що збирається прибрати звідти половину з 14 тисяч американських солдатів, підкресливши при цьому, що основною метою є "покрокове зниження кількості американських військових в Афганістані до нуля" – так, як він обіцяв це зробити під час своєї передвиборчої кампанії.

Для НАТО навіть часткове скорочення американської військової присутності в цьому регіоні є серйозним ударом: без підтримки бойових частин США "освітня" місія європейських військових виявилася б просто занадто небезпечною. Одна лише Німеччина надіслала досі до Афганістану 1300 інструкторів, які займаються вишколом афганських солдатів і поліцейських.

Але інструктора – це інструктора: у них – легке озброєння, легка техніка й серйозного бою з талібами, в разі чого, вони просто не зможуть витримати. Вони могли працювати, доки американці з британцями їх прикривали на фронті. Без цього прикриття їх можуть просто винищити.



Єнс Столтенберг заявив, що чисельність військ у Афганістані треба збільшити

Ми разом увійшли в Афганістан і тепер разом ухвалимо рішення про майбутнє цієї місії,

– заявив Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Але що це означає насправді? Ангела Меркель, наприклад, на зустрічі з прем'єр–міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем висловилася з цього приводу дуже чітко: "Якщо там (тобто, в американському контингенті в Афганістані) відбудуться зміни, нам в будь-якому випадку доведеться перевірити, чи потрібна там наша активність" .

Один з дипломатів НАТО підкреслив: "Якщо кількість американських солдатів зміниться – нам доведеться міняти параметри всієї місії".

Одночасно Вашингтон посилює тиск, щоб почати виведення своїх військ якомога швидше. Саме тому в даний момент досвідчений спецпредставник США Залмай Халізад веде переговори з талібами про політичне рішення проблеми – насправді, це і правда чималий дипломатичний успіх, позаяк досі таліби взагалі не йшли ні на які переговори. Але прибирати війська до того, як буде досягнута остаточна домовленість?

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Проблема полягає ще й в тому, що чинний уряд Афганістану опинився повністю відсторонений від цих переговорів, адже Талібан не бажає мати з ним нічого спільного. Тобто, "за гамбурзьким рахунком" виходить, що є дві "високі договірні сторони" – ісламісти й Америка, а от офіційний Кабул ніби й ні до чого: постійте, мовляв, надворі, до вас вийдуть та повідомлять, що вам робити.

Це повністю знищує будь-яке уявлення про легітимність афганського уряду і ставить під сумніви дійсні наміри США. Недарма Генсек НАТО нагадав про те, що саме Кабулу повинна належати "ключова роль в переговорах" і що "без уряду Афганістану ніякі домовленості неможливі".

Втім, схоже, в даному випадку Трамп пропонує "постояти надворі" й своїм союзникам по НАТО. У політичних колах Альянсу подейкують, що США переживають та поспішають з виведенням військ, тому таліби можуть через це отримати занадто багато влади – іншими словами, вивід перетвориться на ганебну втечу, а в Афганістані вибухне нова громадянська війна.

Втім, поки що, принаймні, офіційно, Альянс заявляє про намір продовжити присутність в Афганістані. Не в останню чергу тому, що ситуація з безпекою там – м'яко кажучи, страшна. 30% території держави є зоною бойових дій. Крім Талібану, за ці роки там завелися Аль-Каїда та ІДІЛ. Вони не лише потихеньку оговтуються від поразок, яких зазнали в Іраку та Сирії, а й уже зараз намагаються розкинути свої "мацала" до країн Центральної Азії.

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Тож поспішний вихід військ як США, так і НАТО з Афганістану, швидше за все, став би вкрай ризикованою справою. А так да: передвиборчі обіцянки виконуються, кібервійни плануються, музика грає, штандарт скаче.