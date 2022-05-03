В Пентагоне оценили наступление россиян на Востоке Украины как "очень слабое"

Американский высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал журналистам, как он видит ситуацию в Донбассе. Настоящее наступление врага он оценил, как "очень слабое".

Чиновник пообщался с журналистами на условиях полной анонимности, поэтому раскрыл несколько инсайдов по данным разведки США. Разговор с ним был обнародован 2 мая.

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Не фиксируют активное нашествие

Представитель Пентагона отметил, что в целом наступление России действительно сейчас не слишком интенсивно. Мол, оно "очень слабенькое", "в лучшем случае минимальное".

Также чиновник сказал, что наступательные действия можно назвать "анемическими". То есть не имеющими достаточного уровня обеспечения.

Топ-генерал таки был на Донбассе

Несколькими днями ранее начали появляться сообщения, что на Донбасс направили главу генштаба России Валерия Герасимова. Впоследствии многие СМИ сообщили, что этого генерала ранили на Изюмском направлении. О том, что он там находился, свидетельствуют и данные МВД Украины.

Американский чиновник подтвердил, что Герасимов действительно находился в зоне боевых действий. Однако пока разведка США, как и наша, не имеет подтверждения того, что он получил ранения.

Спросили и о военной помощи

Чиновник рассказал, что в последней партии военной помощи Украине от 70 до 90 гаубиц. Также с ними "в комплекте" уходят десятки тысяч снарядов. Вероятно, говорится, в частности, о направленных нашим защитникам гаубицах M777 калибра 155 миллиметров.

В течение суток 1 мая США направили 14 военных авиарейсов с этим вооружением. Также президент Джозеф Байден одобрил и предоставление вертолетов Украине. Однако пока ни один из них не прибыл.

В то же время россияне усилили бомбардировки

Также о ситуации на Востоке в этот день поведал глава Луганской ОВА. Он отметил, что российские войска просто не могут прорвать линию обороны, выстроенную ВСУ.

Поэтому враг продолжает производить массивные обстрелы региона. Для этого используют как артиллерию разных типов, так и реактивные системы залпового огня. Также значительно возросла активность вражеской авиации. Кое-где в Луганской области замечают по 7 самолетов армии России одновременно.

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