В Пентагоне говорят, что не собираются наращивать военное присутствие в Украине
18 января 2022 , 22:31Читати новину українською
Источник:Department of Defense
В США заявили, что не планируют наращивать военное присутствие в Украине. В то же время там останутся служащие Национальной гвардии штата Флорида.
В рамках ротации инструкторы занимаются тренировкой и консультациями местных сил в Украине. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, характер их миссии менять не планируют.
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Пока нет планов размещать дополнительных военных в рамках ротации в Украине. Мы продолжим искать способы помочь Украине защищать себя, что предусматривает дополнительную помощь в сфере безопасности,
– заявил Кирби.
Госсекретарь США едет в Украину
- Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, совершит визит в Украину. Пригласил американского политика глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Кулеба и Блинкен продолжат тесную координацию действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии.
- В частности, политики обсудят меры практической поддержки Украины со стороны США, а также – активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
- Кроме того, темой разговора станет широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в ряде сфер.
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