В Пентагоне подробно рассказали, что содержит новый пакет помощи для Украины

Министерство обороны США 11 июня обнародовало пресс-релиз, в котором объявило о новом пакете помощи Украине на 150 миллионов долларов США. А вместе с тем и пояснило, что именно этот пакет содержит.

Ранее в этот же день Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что США одобрили вторую часть помощи Украине в сфере безопасности. И поблагодарил за это администрацию Джо Байдена.

Здесь подробнее Зеленский: Пентагон одобрил вторую часть помощи Украине на 150 миллионов долларов

Что содержит новый пакет USAI – военной помощи – Украина

США выделят Украине на вопросы безопасности дополнительные 150 миллионов долларов. Раньше, 1 марта, США уже согласовали 125 миллионов долларов для Украины в рамках USAI.

Эти деньги пойдут на "обучение, оборудование и совещательные усилия",

Чтобы "помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО".

Эти деньги Пентагон согласился выдать Киеву ввиду того, что "Украина в этом году (речь о 2021 – 24 канал) достигла достаточного прогресса в оборонных реформах".

На что разрешено потратить эти деньги

Деньги из нового пакета военной помощи США можно потратить в 2021 году:

На повышение летальности имеющегося оружия.

На развитие систем управления.

На военные учения.

На артиллерийские радары, беспилотники, защищены средства связи, электронной войны и военно-медицинской эвакуации.

В итоге Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, чтобы обеспечить соблюдение принципа демократического гражданского контроля над войсками и оборонными предприятиями.

с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.

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