Мы в начале середины, – Пентагон о темпах контрнаступления ВСУ

В Пентагоне считают, что украинское контрнаступление сейчас находится в начале середины. Операция по освобождению украинских территорий не дается нашим воинам легко.

Выводы следует делать в конце

Такое мнение высказал заместитель министра обороны США по политике Колин Каль.

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Итак, все будет тяжело. В настоящей войне все сложно. Иногда все происходит быстрее, чем вы думаете. Как в Харькове прошлой осенью, иногда – как в Херсоне прошлой осенью,

– отметил Каль.

Он подчеркнул, что зимой ни одна из сторон не стояла на месте: украинцы с помощью союзников и партнеров "собирали сталь для контрнаступления", в то же время россияне окапывались, устанавливали минные поля, противотанковые препятствия и барьерные линии траншей.

Каль отметил, что выводы нужно делать в конце контрнаступления, а не посередине. Сейчас, по его словам, мы находимся в начале середины.

Что известно о контрнаступлении ВСУ