Мы в начале середины, – Пентагон о темпах контрнаступления ВСУ
Источник:Минобороны США
В Пентагоне считают, что украинское контрнаступление сейчас находится в начале середины. Операция по освобождению украинских территорий не дается нашим воинам легко.
Выводы следует делать в конце
Такое мнение высказал заместитель министра обороны США по политике Колин Каль.
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Итак, все будет тяжело. В настоящей войне все сложно. Иногда все происходит быстрее, чем вы думаете. Как в Харькове прошлой осенью, иногда – как в Херсоне прошлой осенью,
– отметил Каль.
Он подчеркнул, что зимой ни одна из сторон не стояла на месте: украинцы с помощью союзников и партнеров "собирали сталь для контрнаступления", в то же время россияне окапывались, устанавливали минные поля, противотанковые препятствия и барьерные линии траншей.
Каль отметил, что выводы нужно делать в конце контрнаступления, а не посередине. Сейчас, по его словам, мы находимся в начале середины.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- 7 июля Генштаб ВСУ заявил, что ВСУ закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что контрнаступление происходит не быстро, однако все равно мы двигаемся вперед, а россияне – назад.
- Командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский подчеркнул, что сейчас у россиян потери в 8 – 10 раз больше, чем у наших военных.
- ВСУ имеют определенные успехи в северных и южных окрестностях Бахмута. Сейчас за город ведутся тяжелые бои.