В Пентагоне заявили об увеличении численности войск России у границы с Украиной

В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать передвижение российских войск вблизи украинской границы. Конкретных цифр США пока не называют, однако констатируют, что количество военных увеличилось.

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби призвал Россию быть "прозрачнее" относительно действий и намерений своих сил. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты и их союзники серьезно относиться к любым шагам, направленным на эскалацию.

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По словам Кирби, США продолжают с большим беспокойством наблюдать за передвижением войск страны-агрессора вблизи украинской границы.

Я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Кирби также отметил, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – сосредотачивают подразделения различных родов войск.

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