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24 Канал Главные новости В Украине возможны временные перебои со связью и доступом к услугам, – НКЭК
23 сентября, 22:08
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В Украине возможны временные перебои со связью и доступом к услугам, – НКЭК

София Рожик

Российские атаки нанесли ущерб телекоммуникационной инфраструктуре. Это может привести к временным перебоям в работе.

Об этом сообщили в НКЭК.

Проблемы со связью в Украине

У потребителей могут наблюдаться временные проблемы с доступом к сетям и услугам связи.

Специалисты аварийных служб уже работают на местах попаданий и устраняют последствия разрушений.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным перебоям.

Напомним, что днем 23 сентября Киев частично остался без интернета. Атака России повредила важные дата-центры, в частности провайдеров UTELS и "Паутина", а также горячую линию "Meest ПОШТА".

Российские войска уже не впервые целенаправленно наносят удары по объектам мобильной и интернет-связи в Украине. Например, 17 сентября они наносили удар по инфраструктуре "Киевстара" в Киевской области. Тогда было повреждено здание, в котором находится оборудование оператора.