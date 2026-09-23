23 сентября, 22:08
В Украине возможны временные перебои со связью и доступом к услугам, – НКЭК
Российские атаки нанесли ущерб телекоммуникационной инфраструктуре. Это может привести к временным перебоям в работе.
Об этом сообщили в НКЭК.
Проблемы со связью в Украине
У потребителей могут наблюдаться временные проблемы с доступом к сетям и услугам связи.
Специалисты аварийных служб уже работают на местах попаданий и устраняют последствия разрушений.
Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным перебоям.
Напомним, что днем 23 сентября Киев частично остался без интернета. Атака России повредила важные дата-центры, в частности провайдеров UTELS и "Паутина", а также горячую линию "Meest ПОШТА".