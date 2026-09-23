Про це повідомили у НКЕК.

Проблеми зі зв'язком в Україні

У споживачів можуть спостерігатися тимчасові проблеми з доступом до мереж та послуг зв'язку.

Фахівці аварійних служб уже працюють на місцях влучань і ліквідовують наслідки руйнувань.

Громадян просять із розумінням поставитися до можливих тимчасових перебоїв.

Нагадаємо, що вдень 23 вересня Київ частково залишився без інтернету. Атака Росії пошкодила важливі дата-центри, зокрема провайдерів UTELS та "Павутина", а також гаряча лінія "Meest ПОШТА".