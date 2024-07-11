Минобороны утвердило перечень кризисных ситуаций и алгоритм реагирования: для чего это нужно

Министерство обороны Украины утвердило новый перечень кризисных ситуаций и определило алгоритм оперативного реагирования на них. Отмечается, что документ станет "отправной точкой" в вертикали управления.

Соответствующий шаг имеет целью повысить эффективность работы Ситуационного центра Минобороны. Именно он является ключевым элементом развития интегрированной оборонной модели Украины.

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Новый перечень кризисных ситуаций

В Минобороны отметили, что в новый перечень входят различные кризисные ситуации, которые могут возникать в военно-политической, международной, информационной, социальной сферах, а также в сферах ресурсного обеспечения и военно-технической политики.

Есть политика управления данными, есть перечень кризисных ситуаций, есть порядок функционирования Ситуационного центра. Политика управления данными позволяет унифицировать информацию и ее передачу, перечень кризисов – идентифицировать проблему, а алгоритм действий – обеспечить надлежащее реагирование на кризис со стороны руководства Минобороны,

– рассказал заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Он отметил, что внедрение этого перечня имеет целью определить зоны повышенного внимания и оптимизировать работу Ситуационного центра. Это, свою очередь, будет способствовать общей обороноспособности Украины.