Відповідний крок має на меті підвищити ефективність роботи Ситуаційного центру Міноборони. Саме він є ключовим елементом розбудови інтегрованої оборонної моделі України.

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Новий перелік кризових ситуацій

У Міноборони зазначили, що у новий перелік входять різноманітні кризові ситуації, що можуть виникати у воєнно-політичній, міжнародній, інформаційній, соціальній сферах, а також у сферах ресурсного забезпечення та військово-технічної політики.

Є політика управління даними, є перелік кризових ситуацій, є порядок функціонування Ситуаційного центру. Політика управління даними дає змогу уніфікувати інформацію і її передачу, перелік криз – ідентифікувати проблему, а алгоритм дій – забезпечити належне реагування на кризу з боку керівництва Міноборони,

— розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Він зазначив, що впровадження цього переліку має на меті визначити зони підвищеної уваги та оптимізувати роботу Ситуаційного центру. Це, своєю чергою, сприятиме загальній обороноздатності України.